Dentro del homogéneo rumbo estético que caracteriza al sello Laptra, hoy con El mató a un policía motorizado, Bestia Bebé y Las Ligas Menores como máximos exponentes, lo de Srta Trueno Negro resulta la cuota femenina más cancionera y low-fi del catálogo. Con Natalia Drago al frente, una cantante de perfil algo inseguro y ensimismado, este quinteto integrado por ex músicos de Japón, Go-Neko! y Ruidas aporta su propia lectura de la tradición del sello, con bandas de cabecera estadounidenses como The Velvet Underground, Pavement y Weezer, y una buena cuota de indie rock español encapsulado en el Sonido Donosti. “Lo que pasa dentro del sello es romper un poco con la tradición del rock clásico de acá, de Charly o Fito”, dice Drago. “Si bien escuchamos mucha música de afuera, el rock nacional que nos gusta es el de Suárez, Peligrosos Gorriones, Los Redondos o Virus.”

Aunque nació y se crió en Miramar, Natalia Drago empezó un vínculo temprano con la ciudad de La Plata a los 13 años, gracias a un primo que le hizo conocer la música y a varios integrantes de Laptra. Años más tarde, como ella ya componía canciones encerrada en su casa, en solitario, Reno González–por entonces integrante de Reno y los Castores Cósmicos– la hizo viajar hasta la ciudad universitaria para grabar un primer EP, que salió en 2008 y significó su arribo al sello. Cuando se mudó a La Plata para estudiar, aquel incipiente proyecto solista se terminó convirtiendo en una banda enfocada en la canción confesional y costumbrista, con textos que parecen inspirados en la literatura americana y grupos del viejo continente como Los Planetas, Family y Le Mans.

“Nos une una forma bastante experimental, abierta y descontracturada de hacer música”, dice Marto, que tocaba en Japón y hoy, además de ser el tecladista y uno de los miembros más antiguos de Srta Trueno Negro, también integra Los Subterráneos. “La esencia es la canción, pero nos re importan determinados detalles de arreglos y sonidos”, suma Natalia.

Con dos discos editados, Srta Trueno Negro y Sonido Donosti, más el EP de covers ¿Qué quieres que te diga?, Srta Trueno Negro sostiene con orgullo un esquema que camina en sincro con el avance del feminismo y la lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. “No sé cuántas bandas tienen a una mujer al frente que es la jefa, entre comillas, y tienen integrantes varones y mujeres que acompañan las ideas y lo que se plantea por parte de ella. Eso es una declaración de principios, más en este contexto”, dice Marto.

“Obviamente que sigue re presente el machismo: el under está dentro de la sociedad, eso no lo podés evadir”, agrega Drago de cara al 8M. “Sí veo que pueden haber muchas más expresiones y formas de tratar de romper, de a poco, con las desigualdades de género. Cuando me tengo que hacer cargo de esas cosas al frente de la banda no me siento menos que un hombre, aunque he pasado un montón de situaciones en donde claramente te subestiman. Ante eso mucho no podés hacer, más que demostrarles que no tienen por qué hacerlo.”

* Sábado 17 de marzo a las 19 en Chicas de Fuego, C.C. Recoleta, Junín 1930. Junto a Marina Fages.