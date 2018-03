El público se renueva, el repertorio también. El 8/3, Lucas Espina bancará Sentado en el muelle (La Tangente) y Ardilla rumiará El progreso (Ladran Sancho). El 10/3, Victoria Bernardi admitirá Sólo sé (La Tangente), el electrofrancés Sébastien Léger catará Jelly Bean (The Bow) y los boricuas Daddy Yankee y Ozuna formatearán, respectivamente, El disco duro y Trap Cartel (GEBA/Jorge Newbery; también el 11 en Bahía Blanca y el 13 en Rosario). El 11/3, la californiana Katy Perry testificará Witness (Club Ciudad) y el MC chileno Bubaseta será Asesino (Palermo Club). El 13/3, MamaGaia pelará su debut, Encanto (Teatro Municipal, Lomas de Zamora). Y el 14/3, Liam Gallagher bancará As You Were (DirecTV Arena, Tortuguitas) como show-colectora previo a su paso por Lollapalooza.