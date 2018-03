Con un discurso de fuerte contenido político, donde abundaron las críticas al gobierno nacional, y que incluyó un repaso de obras y algunos anuncios, la intendenta Mónica Fein inauguró ayer el período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal. La mandataria socialista realizó una encendida defensa de la lucha de las mujeres por la igualdad. "Esta lucha avanza y no tiene marcha atrás", subrayó, para luego referirse a las políticas públicas de salud que permitieron, entre otros avances, que en la ciudad no se registren muertes por aborto desde hace seis años. También planteó su preocupación por el rumbo económico del país y la pérdida de empleos. Si bien destacó el trabajo conjunto con Nación y Provincia en materia de seguridad, hizo un fuerte reclamo a la justicia federal. Anunció el envío de varios proyectos al Concejo (ver nota relacionada) , y prometió que a fines del 2019 "toda la ciudad tendrá cloacas y agua potable". Pidió el acompañamiento de los bloques políticos para pedirle al presidente Mauricio Macri el aval para tomar crédito para el proyecto de Bajos del Saladillo. "Tengan la certeza de que en nuestro programa de gobierno no van a encontrar nunca una política destinada a recortar derechos", afirmó Fein, quien consideró "indispensable" que este año se avance con la reforma constitucional en Santa Fe.

En su séptimo discurso de apertura de sesiones del Concejo, que dedicó a las víctimas y familiares del atentado terrorista en Nueva York, la intendenta fue más allá de la previsible defensa de la gestión del Frente Progresista y dedicó varios párrafos a marcar las diferencias con el gobierno nacional, en el que no ahorró cuestionamientos, sobretodo cuando planteó su preocupación por el rumbo económico del país.

"La inflación que no cesa y la suba de tarifas están asfixiando la economía de los hogares, pymes y comercios. La política de endeudamiento acelerado no se está volcando en las economías de pequeña y mediana escala. Es un juego peligroso que solamente juegan los que apuestan a la timba financiera, pero que terminamos pagando todos. No podemos seguir esperando la tan prometida llegada de inversiones", planteó.

Fein se quejó porque Rosario "no existe en el presupuesto nacional, solamente se destinaron 60 millones de pesos el año pasado para barrio Deliot; el resto, obras que veníamos ejecutando con el gobierno anterior". Además, dijo que Nación sigue negando el aval para acceder al financiamiento externo.

En ese marco, consideró "escandaloso que a Rosario no se le autorizó ni un solo dólar de financiamiento externo mientras que Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana, el distrito con mayor riqueza del país, será beneficiado aproximadamente con 4 mil millones de dólares, situación que nos impide obtener financiamiento para proyectos de alto impacto urbano, como los Bajos del Saladillo". Ante las miradas incómodas de los concejales macristas, que luego se quejaron por el tiempo que le dedicó a hablar del gobierno nacional, Fein invitó a todos los bloques políticos a que la acompañen en el pedido al Presidente para que "se autorice a nuestra ciudad a acceder al financiamiento de las obras que están esperando 20 mil vecinos del barrio Saladillo".

Las críticas continuaron cuando Fein señaló que este mes será histórico para Santa Fe y Rosario porque el gobierno nacional tiene que proponer la forma de pago de la deuda histórica. "No tengo dudas de que este gobierno, que ha cumplido con los holdouts y con las empresas extranjeras en el Ciadi, va hacer honor a su palabra y también va a cumplir con los ciudadanos de esta provincia", apuntó.

Según Fein, "es indispensable" que este año se avance en la reforma de la Constitución provincial. "No me interesa discutir la reelección de un dirigente. Necesitamos que se consagre de manera irreversible la autonomía que Rosario reclama desde hace años", remarcó.

En la previa del Día Internacional de la Mujer, la intendenta indicó que "no alcanza con discursos políticamente correctos. Necesitamos políticas públicas que reparen estas desigualdades. Por eso, mañana (por hoy) las mujeres paramos", señaló, levantando los aplausos en el renovado recinto del Palacio Vassallo. Fein invitó a las concejalas y las trabajadoras del cuerpo a encontrarse a las 12 en la puerta de la Municipalidad para "ratificar juntas ese compromiso por la igualdad".

La intendenta hizo mención al debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo y celebró la decisión de discutir el tema en el Congreso Nacional. "Desde 2012, en Rosario, aplicamos el protocolo de interrupción legal de embarazos. Esto implica un abordaje integral en el marco de un fuerte vínculo entre las mujeres y el personal de salud. Los resultados están a la vista y que una política sanitaria, seria y no punitiva, es posible. Podemos decir con gran orgullo que en Rosario, desde hace seis años, no mueren mujeres por causa de aborto", subrayó. "¿Donde está la Justicia Federal para juzgar a Los Monos por narcotráfico?", preguntó Fein en el capítulo dedicado a la seguridad. "No me voy a correr ni un centímetro en la lucha contra la violencia y la inseguridad. Pero que nadie mire para otro lado, porque en el medio están los vecinos que quieren salir tranquilos a las calles", indicó. También marcó diferencias con el gobierno nacional cuando señaló: "Nos parece positivo una mayor presencia de las fuerzas de seguridad. Pero quiero aclarar, porque también es un debate de estos días, que no vamos a avalar ni festejar bajo ningún concepto, ningún accionar policial violatorio de los derechos humanos".

La intendenta llegó al Palacio Vasallo acompañada por doce vecinos de la ciudad (ver pirulo de tapa). Al final de su alocución puso como ejemplo a Víctor Buso, el astrónomo aficionado que registró una supernova por primera vez en la historia: "Rosario es nuestra estrella, de brillo intenso en el firmamento. Esa estrella que nos permite orientarnos cuando hayamos perdido el rumbo. No importa que alguna estrella fugaz distraiga nuestra mirada. Volveremos la vista a Rosario y la veremos seguir brillando. Porque cuando la noche se hace más oscura, al igual que Rosario, hay estrellas que brillan mucho más".