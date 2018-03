Llegó el día. El segundo Paro Internacional de Mujeres se replicará en 60 países, con cientos de movilizaciones alrededor del mundo. El violeta estará en las calles como símbolo de lucha. "Paramos y hacemos temblar la Tierra", plantearon mujeres, lesbianas, travestis y trans, para este #8M. "Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras", dicen, retomando una frase acuñada por la escritora residente en Rosario, Itatí Schvartzman. Se suman las trabajadoras, las estudiantes, las que se quedan en casa a cuidar a los niños y adultos mayores, o haciendo tareas domésticas no rentadas, y las que tienen doble jornada (en el trabajo y en la casa). La propuesta para quienes no pueden parar es que se vistan de violeta, cuelguen un delantal o cinta de ese color en una ventana, balcón o puerta. Las trabajadoras del Estado provincial están desobligadas por el gobernador Miguel Lifschitz; y las municipales estarán de paro de 12 a 15. Las docentes de primaria y secundaria de gestión oficial no irán a las aulas, apoyadas por la desobligación y también el sindicato de docentes particulares, Sadop, determinó el paro. Pero no están amparadas por la decisión de Lifschitz y hay serias presiones, tanto del Arzobispado como de patronales no confesionales, para que concurran a trabajar.

La manifestación comenzará con una concentración a las 17 en la plaza San Martín (Moreno y Córdoba) y la marcha saldrá a las 18 por Santa Fe hacia Oroño, donde tomará hasta Pellegrini, Corrientes y Santa Fe, hasta llegar a la explanada del Monumento a la Bandera, donde habrá lectura de un documento elaborado en las Asambleas feministas y un festival que cerrarán Evelina Sanzo, Alto Guiso y Girda y las del Alba.

Los motivos para este paro y movilización de mujeres son varios: los más de cuarenta femicidios que ya se cometieron en lo que va del año en el país; de los cuales ocho fueron en Santa Fe; la violencia machista, el acoso laboral, la desigualdad salarial, que significa un 30 por ciento menos en los sueldos de las mujeres; la feminización de la pobreza y el pedido por aborto legal.

Cómo para cada gremio: