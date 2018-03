El técnico de Huracán, Gustavo Alfaro, consideró el clásico ante San Lorenzo, que se jugará el próximo domingo en Parque de los Patricios, como “uno de los más lindos del fútbol argentino”. “Estos partidos se viven de una manera especial y particular y ponerme en la piel de los hinchas de Huracán y dirigir este clásico es un placer y también una responsabilidad”, manifestó el entrenador.

“Los clásicos te marcan, para bien o para mal. San Lorenzo está tres puntos arriba nuestro, no puedo comprar el mensaje de que viene mal. Los puntos que tiene nadie se los regaló y encima tiene un partido menos (ante Independiente)”, afirmó Alfaro sobre el conjunto dirigido por Claudio Biaggio que llegará al Ducó con la necesidad de cortar una racha de dos partidos sin ganar para no quedar lejos del líder Boca.

En cuanto al equipo, el técnico manifestó no tenerlo confirmado, ya que aguardará por la evolución de cuatro piezas clave para su esquema: el arquero Marcos Díaz, el defensor paraguayo Saúl Salcedo el mediocampista Israel Damonte y el delantero Ignacio Pussetto.

El santafesino Díaz arrastra un problema en el ojo izquierdo (tuvo un derrame y la zona está inflamada) que todavía no le permitió entrenarse con normalidad aunque los estudios que se realizó “dieron bien”, según informó el entrenador. Salcedo, en tanto, sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha en el partido ante Estudiantes hace dos semanas y podría llegar con lo justo al domingo, mientras que tanto Damonte como Pussetto arrastran distintas molestias aunque llegarían sin problemas.

“En actitud nadie nos tiene que ganar. Ahora nos faltan cosas futbolísticas. A nosotros nos cuestan las salidas de Ramón Abila y de Alejandro Romero Gamarra como San Lorenzo siente la ausencia de Ezequiel Cerutti”, amplió el entrenador rafaelino que tuvo un breve ciclo (22 partidos) en San Lorenzo en la temporada 2005/06. Precisamente, el entrenador fue consultado por el puesto de centrodelantero y reafirmó su confianza en Chávez, quien llegó para este semestre desde Grecia con inconvenientes físicos.

“A Chávez lo trajimos para jugar y aunque vino fuera de estado físico ahora lo veo mucho mejor. Es el nueve que nosotros necesitamos, aunque no es el clásico centrodelantero. Le falta la sintonía fina, jugar partidos y generar confianza”, indicó sobre el ex Banfield y Boca que todavía no pudo convertir en los cinco partidos que disputó.