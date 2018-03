“Hoy paro para que nuestra sociedad se dé cuenta de la discriminación y la inequidad que afecta a las mujeres”, dice Dora Barrancos, socióloga e historiadora feminista, preparándose para marchar, conmovida ante el crecimiento del activismo de adolescentes que levantan con creatividad e irreverencia las banderas feministas. “Hay un feminismo que reverbera, que está refloreciendo. Hay un fenómeno muy interesante que está sucediendo, no solo en nuestro país. Las nuevas generaciones, las más jóvenes han hecho una re adopción del término feminista con los bríos de la insurgencia del siglo XIX. Lo están levantando como el revulsivo, como la noción de la conflagración contra las formas de dominio. Es una noción que conflagra, no que se adocena. Y entonces, –y eso es lo que me entusiasma--, hay una recuperación del concepto en su fórmula de plantarse, de desafiar, de retar”, dice en diálogo con este diario.

Está abocada a terminar de escribir un libro que ya tiene título: Historia mínima de los feminismos latinoamericanos.

-¿Por qué se da este escenario de crecimiento de los feminismos y de las movilizaciones de mujeres, lesbianas, travestis y trans?

-Porqué es difícil saberlo. Cómo es muchísimo más fácil. Creo que está muy asociado ese reverbero, ese renacer del propio concepto y sobre todo de esas subjetividades que se ven en las adolescentes, y es maravilloso, con la ruptura de los cauces herméticos heterosexuales. El día de la movilización por el aborto, el 19F, fue extraordinario. Fui en subte. Los vagones estaban poblados de chicas, cuyo promedio de edad debería dar 18, 19 años, con sus pañuelos verdes, con sus cánticos, con sus ropas completamente desacatadas a lo que sería el ´como hay que vestirse´. No hay establecimiento secundario cuyo centro de estudiantes no tenga una comisión de mujeres, géneros o diversidad. Es francamente novedoso. De estos últimos años.

-¿Lo asocia al movimiento que surgió a partir de la primera marcha de Ni Una Menos, el 3 de junio de 2015?

-El Ni Una Menos es como una eclosión, un gran furgón, una gran locomotora, que se potencia a partir del grupo de comunicadoras activas en redes, de periodistas, que convocan. Esto lo que patentiza es que había un despertar y una vez que eclosiona es una especie de gran polea. Había cuestiones que no pensaba ni me imaginaba ver. En los ’90 yo estaba como diputada en la Ciudad, y recuerdo perfectamente el asesinato de la serie de chicas que ejercían la prostitución en Mar del Plata.

-Se asociaba esas muertes a un supuesto “loco de la ruta” cuando en realidad se supo luego que tenían que ver con efectivos de la Policía Bonaerense ...

-Yo estaba espantada. Pero la violencia todavía era encarada más desde el lado de lo doméstico. Y no pudimos construir el magma de asociación de nuevos sentidos.

-En los medios de comunicación éramos pocas las que hablábamos de la violencia machista

-Las primeras enunciadoras fueron ustedes. ¿Cómo se fue articulando esa transformación relativa del lenguaje mediático? Observar lo que pasó entre enero y febrero de este año, esa especie de re-feminización, ha sido extraordinario. Creo que este 8M va a haber un flujo de una gran espontaneidad. Lo vi los otros días en la Universidad de Quilmes, donde tenemos la Cátedra de Género y Sexualidad. Hicimos una reunión para organizar el Paro. Éramos como cincuenta. Van a salir dos micros para ir a la marcha. El reclamo por la legalización del aborto y la denuncia de las condiciones de trabajo de las mujeres son los ejes centrales. Se habló además, de las medidas de seguridad, que son importantes por un lado, porque ya sabemos lo que pasó el 8M del año pasado, con la razzia y las detenciones ilegales de manifestantes, pero también porque da idea de conjunto propio. Si pensás como protegés hay más idea de conjunto propio. Lo que más me entusiasma es que el cargar las banderas ya no es de las viejas. Eso es extraordinario. Ese pasar a las nuevas generaciones, que son más creativas, que retan con mayor insolencia, me parece una bella consagración de tantos y tantos esfuerzos hechos, es una reivindicación preciosa de todas esas trayectorias. En América latina ese vibrar va a ser más fuerte por las asignaturas pendientes, el derecho al aborto, entre tantas.

-¿Cómo analiza el anuncio del presidente Mauricio Macri de que promoverá el debate en el Congreso?

-Lo hizo con todas las tretas de huir para adelante. No creo que sea sincero. De todas formas, es venturoso. No importa como es el orden de la coyuntura. No vamos a preguntarnos si es legítimo su planteo. Sabemos perfectamente que ha habido coyunturas en las que hemos podido avanzar, aún coyunturas que no son venturosas, que incluso son dolorosas como la actual.