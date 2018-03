En el Día Internacional del Mujer, el ahora renunciado fiscal había escrito “Este jueves las mujeres pueden dedicarse a limpiar, cocinar y planchar! Todo el día tienen”. La reacción no se hizo esperar. Mientras el mandatario provincial exigía su renuncia a través de Twitter y advertía que en caso de que no lo hiciera pediría la intervención del Consejo de la Magistratura, el Concejo Deliberante de Choele Choel denunció “la violencia simbólica” de sus afirmaciones declaraciones.

El consejo, además, advertía que un funcionario que piensa como el ex fiscal “no puede garantizar los derechos de las víctimas de violencia machista a quienes debería proteger”.

“No sería casual entonces”, sigue el comunicado de los concejales, “que en Choele Choel existiese tanta impunidad en casos de violencia de género, donde los agresores desobedecen sistemáticamente las medidas cautelares dictadas por los jueces de Paz y no tienen ningún tipo de sanción. Es urgente que este tipo de ideas sobre las mujeres sean desterradas, porque esas ideas luego se traducen en prácticas misóginas, y nada menos que desde el Poder Judicial”.

Ante las opiniones personales vertidas por el fiscal Daniel Zornitta en su página personal de Facebook, el Procurador General Jorge Crespo quiere manifestar su enérgico repudio ante dichos que no representan en lo absoluto el sentir, la opinión y los ejes estructurales del Ministerio Público en relación a una lucha tan íntegra, valorable y genuina como la que encabezan diariamente las mujeres de todo el mundo”, fue parte del comunicado que el organismo publicó en su sitio oficial.

Desde el Concejo Deliberante de Choele Choel también apuntaron contra el comentario.

Poco antes de renunciar, Zornitta intentó corregir su error con una disculpa general. “En mi perfil de Facebook, con motivo de la Conmemoración del día internacional de la Mujer y las actividades previstas tales como el paro, escribí un comentario del cual me encuentro profundamente arrepentido y no tengo excusas ni explicación de su motivación. Me pongo a disposición de cada una de las personas que requieran una explicación y una disculpa personal, para brindarla en forma oportuna. Reitero el pedido de mis más sinceras disculpas por ello”.

A pesar de ello, la Procuración anticipó que tomaría cartas en el asunto y que sancionaría al ahora ex fiscal. “Por cuestiones de competencia funcional, el fiscal general, Marcelo Alvarez, adelantó que de forma inmediata se iniciarán las acciones disciplinarias pertinentes”, y se sumó a quienes repudiaron “enfáticamente” las declaraciones del funcionario.