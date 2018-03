Canciones para cambiar el mundo

Mavi Leone dice que está contenta; no sólo por haber ganado la tercera edición del concurso "Te doy una canción" organizado por el Instituto Municipal de la Mujer y la Secretaría de Cultura y Educación sino por la circunstancia que implica. Así lo significa la presentación de esta noche, a las 20.30, en las Escalinatas del Parque de España (Sarmiento y el río). Allí, junto a las voces también ganadoras de Agustina Roldán y el dúo Carmela y Ambrosia, las artistas locales compartirán escenario con Miss Bolivia, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Un reconocimiento que ratifica la tarea musical de la joven intérprete. "Creo que todas las cosas positivas hay que tomarlas como un pasito más. Cuando se trata de algo con un peso determinado, relacionado con lo que pasa, en donde no se trata simplemente de ir a ver un show de música, me resulta especial. Uno se pone a pensar los temas que quiere hacer, trata de acomodarlos un poco a lo que es el evento, la verdad es que estoy muy contenta", dice Leone a Rosario/12.

-‑Desde luego que la música no es ajena a las políticas de género, vos sos una de sus protagonistas y tu presencia ya es distintiva en el escenario local.

-‑En principio, para mí es un orgullo representar, en este caso, a un montón de artistas como los que se han presentado al concurso. Pero más allá del concurso en sí, hace años que conozco chicas que salen del ambiente y que laburan todos los días para esto. No siempre se tiene la posibilidad de participar en algo así, y la verdad que está buenísimo, porque algo vamos a decir en el show al respecto. Al fin y al cabo, el evento se trata de eso, de reivindicar esa lucha que se dio en algún momento para que hoy tengamos tantos derechos y sigamos laburando para lograr otras cosas. En cuanto a lo musical tenemos que ser conscientes de que no vamos a tocar y nada más, sino que estamos recordando un momento histórico, importante en la historia y para la sociedad.

-‑¿Cuál es la canción con la que ganaste?

-‑Para el concurso elegí "Brújula", porque considero que es un tema lindo, si bien soy muy autocrítica y nunca estoy conforme con lo que logré. Pero con ese tema me pasa que me gusta, me cierra, y lo disfruto cuando lo escucho, también por la respuesta que provoca en la gente. Muchas veces pasa que vos elegís determinado corte de difusión, como el tema que va a pegar, pero después termina siendo otro. En este caso me pasó eso, "Abrazar tu corazón" fue el corte del disco (de mismo título, el segundo en la trayectoria de la cantante), pero "Brújula" despertó otras cosas. La gente manda comentarios, les encanta el tema, es una canción que me dio mucha alegría.

-‑Las canciones hacen un recorrido propio, terminás yendo detrás de ellas.

-‑Creo que tiene que ver con que cada artista tiene sus formas, todos tenemos cabezas diferentes, pensamos y sentimos distinto. Uno se va conociendo junto a la música, te vas desarrollando a la par, a medida que vas creando y vas creciendo.

-‑¿Qué es una canción para vos?

-‑Es algo que te sostiene. Cada canción es un mundo, pero en cada persona es un mundo diferente. A veces, uno quiere decir una cosa y quien escucha en realidad está interpretando otra. Lo que está bueno es que ninguna canción es definitiva, te permite viajar a donde vos quieras. Me pasa cuando escucho un artista al que no conozco: te hacés una imagen según la música, la voz, y al verlo nada que ver. Eso es lo que hace la música, te permite una comunicación entre personas que a lo mejor de otra forma no sucedería.

-‑¿Cuál es tu parecer sobre las posibilidades musicales de la ciudad?

-‑Es un tema conflictivo. Por un lado, habiendo sido ganadora de un concurso, podría decir que está todo muy bueno, pero hay un montón de falencias. Dentro del ambiente eso es algo de lo que se habla mucho y estamos todos de acuerdo, casi ni siquiera tenemos espacios, está muy complicado. Pero también porque lo principal es que no se desarrolla ni se le saca el jugo al cien por ciento a la cultura del lugar.

-‑¿Esto implica a la órbita estatal solamente, o hay responsabilidad del sector privado?

-‑Creo que es responsabilidad de las dos partes. En Rosario hay una cuestión cultural que atender. Primero habría que mandar bien el mensaje, empezar a abrir cabezas, una vez que eso pase, cuando el mecanismo comience a funcionar, todo se va a dar. Cuando vean que hay demanda de cultura de acá, va a empezar a haber oferta también.

-‑Tal vez tenga que ver con cierta idiosincrasia rosarina.

-‑Tal cual, por eso estaría buenísimo empezar a ver desde otro lado. A la gente le cuesta un poco acercarse al artista local. Cuando se deja llevar por lo que se vende ahora, no se da cuenta de que lo que hay en el kiosko de su casa está al mismo nivel, o es mucho mejor.