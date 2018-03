El ex diputado y senador nacional Jorge Yoma se reunió ayer con el presidente Mauricio Macri, quien lo designó como nuevo embajador argentino en Perú. Macri y Yoma mantuvieron un encuentro antes de que el líder del PRO encabezara en la residencia de Olivos la presentación y entrega de cartas credenciales a nuevos embajadores extranjeros en Argentina. Así lo informó el dirigente peronista y ex cuñado del ex presidente Carlos Menem. “Me reuní con el Presidente para agradecerle mi designación como Embajador en la querida República del Perú. Por mi parte, trabajaré para honrar su confianza, la del senador Miguel Ángel Pichetto y los senadores peronistas que me propusieron”, escribió en su cuenta de Twitter. Yoma ocupó la embajada en México entre 2007 y 2010 durante el gobierno de Cristina Kirchner.