Como si el día se tratara de él, Mauricio Macri saludó a las mujeres con la siguiente frase: “Gracias a todas mujeres que han hecho posible que yo sea un hombre feliz, y que esté acá tratando de ayudarlas”. Momentos antes, la titular del Instituto Nacional de la Mujer, Fabiana Tuñez, lo había presentado como “el feminista menos pensado” (uno que piensa que las mujeres necesitan ayuda). El Presidente anunció el envío al Congreso de un proyecto elaborado por Tuñez que plantea la igualdad salarial entre hombres y mujeres, la extensión de las licencias paternales por hijo o hija y una licencia por violencia de género entre sus principales puntos. Son tópicos desconocidos en el discurso presidencial hasta hace diez días, pero que muestran los intentos del oficialismo por articular con un actor social tan poderoso como el movimiento de mujeres.

Fue un claro avance: por lo menos, Macri no volvió sobre su frase sobre los piropos. “Aquellas que dicen que no, que se ofenden, no les creo nada. No puede haber nada más lindo que un piropo, por más que esté acompañado de una grosería, que te digan qué lindo culo que tenés. Está todo bien”, había dicho en su momento. En el oficialismo, juran que cambió y que no es pura estrategia política de Jaime Durán Barba. Según dijo Macri, hasta hace relativamente poco no estaba acostumbrado a trabajar con mujeres.

Lo cierto es que se rodeó de unas 400 mujeres de Cambiemos en el acto en el Centro Metropolitano de Diseño. Estaba la vicepresidenta Gabriela Michetti, la gobernadora María Eugenia Vidal y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, a quien Tuñez destacó como “la gran jefa”.

Macri encaró su discurso en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora con los ejes que ya había esbozado cuando abrió las sesiones legislativas, una semana antes. “No podemos permitir que la mujer gane menos que un hombre, no tiene sentido, no tiene explicación”, destacó el presidente. “Están poco representadas en los espacios de decisión”, sostuvo el mandatario, que en un gabinete de veinte ministros tiene un total de dos mujeres al frente de ministerios (un 10 por ciento), en tanto que los bloques de Cambiemos en Diputados y el Senado están todos presididos por hombres.

Macri se comprometió a terminar “para siempre” con la violencia contra las mujeres. “Una de las injusticias más urgentes y más dolorosas es la violencia de género. Hace casi dos años pusimos en marcha el plan de acción para prevención. asistencia y erradicación de la violencia. Acompañamos y buscamos impulsar a las mujeres que no pueden esperar y trabajamos para evitar la violencia”, destacó el mandatario, quien anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso “con cambios para avanzar hacia la equidad de género” .”Cada mujer que no pude desarrollar su potencial es una pérdida para todos. Nos perdemos su talento, su capacidad, su creatividad. Nos perdemos de ser un país más fuerte, más plural y más justo”, destacó el presidente. “Todo tiene que ver con lo más valiosos que la mujer debe tener: libertad para elegir y ser dueñas de sus vidas”, indicó.

El proyecto fue elaborado por Tuñez, quien dijo que Macri era “el feminista menos pensado”. “Cuando se dice que nuestro Gobierno redujo la partida presupuestaria en políticas de género, es mentira”, se atajó. Si bien en el Gobierno no quisieron dar a conocer el texto del proyecto, sí entregaron a la prensa cuales son sus principales puntos: