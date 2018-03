La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, reivindicó ayer a las mujeres militantes “que dieron la vida por la patria” en los años 70 y también a “las mujeres anónimas, de los barrios, que tienen montones de hijos y son capaces de criar a los hijos de los vecinos que ya no están”. En su habitual ronda de los jueves, antes del inicio de la masiva movilización por el Día Internacional de la Mujer, Bonafini destacó además que el gobierno de Mauricio Macri “se cae a pedazos”, aunque sugirió “hacer que se quede y se caiga a pedazos su modelo”.

“Hace 40 años Madres y Abuelas dejaron el rol pasivo que la cultura patriarcal les asignaba y salieron a la calle a luchar por sus hijas e hijos y por todxs”, recordó por su parte Abuelas de Plaza de Mayo. “Fueron el eslabón descuidado por los genocidas y sus cómplices, que nunca imaginaron el poder de organización, trabajo y lucha de cientos de mujeres para combatir a la más sangrienta dictadura. Algunas perdieron su vida en esa peligrosa y difícil tarea, pero todas fueron y son inspiradoras de otra luchas, siempre por el derecho de todas y todos a ser libres y a vivir con dignidad”, destacó el organismo en su adhesión al Paro de Mujeres.

La camioneta que trasladaba a Bonafini ingresó a la plaza a las 15.30. El grupo de Madres, en su marcha 2082, dio dos vueltas alrededor de la pirámide. Luego de las palabras del periodista Demetrio Iramain y del diputado provincial Lauro Grande, Bonafini recordó a las mujeres detenidas desaparecidas. “En este Día de la Mujer quiero reivindicar a nuestras hijas, hermosas, formadas y preparadas que dieron la vida por la patria. Hay que acordarse de ellas. Estamos acá porque ellas dejaron todos los lujos para dedicarse a los que menos tenían. Hoy también es su día”, expresó. Luego ponderó a “las mujeres anónimas, esas mujeres de los barrios que tienen montones de hijos y son capaces de criar a los hijos de los vecinos que ya no están”. “A esas mujeres que se sacrifican, que no duermen para ver cómo pueden mandar a sus hijos a la escuela. En este día solo les puedo pedir perdón por no poder hacer más por ellas, por no haber sabido hacer más. Todos somos responsables de que sus hijos no coman y de que ellas tengan que sufrir con este sistema”, destacó. Cerró con una reflexión sobre el gobierno de Macri. “Se cae a pedazos, se quiere ir, no quiere gobernar más, pero tenemos que hacer que se quede y se caiga a pedazos su modelo. Es tan sucio y cínico que nos da vergüenza”.