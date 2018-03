Una parodia en época de escuchas telefónicas

Zorro, el ganso y una desopilante charla entre Macri y Carrió

En tiempos en los que algunos comunicadores ejercen el periodismo difundiendo irrelevantes convesaciones entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, el ciclo radial "Detrás de lo que vemos", que va de lunes a viernes de 12 a 14 por la AM 750, realizó una parodia sobre un supuesto diálogo privado entre Mauricio Macri y Elisa Carrió. Imperdible.