“No han traído un solo dato concreto”, advirtió la secretaría adjunta de Suteba, María Laura Torre, al finalizar la reunión técnica salarial convocada por el gobierno de María Eugenia Vidal tras el paro de 48 horas del lunes y martes pasados. “La propuesta del gobierno provincial sigue siendo el 15 por ciento en tres etapas”, denunció Torre, quien repitió que el Frente Gremial Docente mantendrá su rechazo a una propuesta que no permite mantener el poder adquisitivo de los docentes, y precisó que no hay medidas de fuerza previstas para la semana próxima. “Vidal tiene que decidir en qué quiere invertir el dinero de la provincia”, subrayó Torre.

En la reunión de ayer las segundas líneas de los ministerios de Economía y Trabajo y de la Dirección de Escuelas insistieron en la propuesta de un aumento salarial de 15 por ciento en tres cuotas y sin cláusula gatillo, tal como ordenó imponer la Casa Rosada que se resiste a incluir esta herramienta y de hecho ya logró imponer el recurso de la revisión como acaba de suceder con la paritaria de los empleados de comercio.

“Les explicamos porqué lo rechazamos y mostramos datos que indican que proyectan una inflación del 21 por ciento”, resumió la dirigente de Suteba ante la prensa. “No queremos perder poder adquisitivo y queremos ganar más, no solo para cubrir la canasta básica”, insistió la dirigente, quien recordó que el año pasado el gobierno provincial reconoció la necesidad de establecer una cláusula gatillo.

Por su parte, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, reveló que los funcionarios provinciales “en off dicen que tenemos razón, pero en on nos dicen que tenemos que cumplir la meta del pacto fiscal”. Baradel, en declaraciones radiales, destacó una sorpresiva coincidencia con un ex funcionario del gobierno de Cambiemos: “Lo dijo el propio Carlos Melconian. Es inconsistente actualizar los precios por la inflación y no hacerlo con la paritaria porque hasta los bonos están atados a la inflación. Hago mías sus palabras”.

Tras el encuentro con los funcionarios provinciales, Torre denunció que la gobernadora Vidal y el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, ventilan declaraciones en los medios que no se condicen con los datos fehacientes que aportan en las negociaciones. “Dicen públicamente que se pagan millones de pesos por licencia y no han traído un solo dato concreto. La gobernadora habló de licencias truchas y un ausentismo del 17 por ciento durante la apertura de la Asamblea legislativa, pero no hubo más que silencio por parte de Economía, Educación y Trabajo. El ministro (Villegas) ofrece datos públicamente que luego no puede desglosar en la reunión ante los gremios”, detalló la sindicalista.

Torre confirmó que, a pesar de la falta de nuevas propuestas, el Frente Gremial Docente no tiene medidas de fuerza en el horizonte para la semana próxima y que, por el momento, se realizan asambleas en las escuelas para analizar los pasos a seguir. “La gobernadora Vidal debe resolver que no haya conflicto, porque tiene el dinero para poder hacerlo. Vidal debe definir dónde va a invertir los fondos provinciales. Para nosotros debe hacerlo en educación y salud pública”, concluyó.