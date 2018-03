Facebook reconoció que fue un error preguntar a sus usuarios en una encuesta cómo debería tratar a los pedófilos que solicitan imágenes sexuales a menores en su plataforma. La red social realizó una encuesta –que ya ha sido suspendida– en la que, entre otras cosas, preguntó a sus internautas cómo debía la compañía afrontar este tipo de comportamientos: “Al pensar en un mundo ideal en el que podría establecer las políticas de Facebook, ¿cómo manejaría esto: un mensaje privado en el que un hombre adulto le pide fotografías sexuales a una niña de 14 años?”. Las opciones iban de un extremo al otro: “Este contenido no debería estar permitido en Facebook, y nadie debería poder verlo” hasta “este contenido debería estar permitido en Facebook, y no me importaría verlo”. La diputada británica Yvette Cooper, presidenta del Comité Selecto de Asuntos Internos, condenó la encuesta: “Es estúpida e irresponsable”. Cooper se ha quejado de que Facebook pudiera siquiera plantearse incluir este tipo de contenido en su plataforma: “Tampoco deberían enviar encuestas que sugieran que podrían tolerarlo o sugerir a los usuarios de Facebook que esto podría ser aceptable alguna vez”, aseguró.