Desde Santa Fe.

El senador nacional Omar Perotti ratificó su voluntad de ser candidato a gobernador por el justicialismo en 2019, volvió a descartar cualquier alianza electoral con el socialismo y sorprendió al mencionar entre los aspirantes a la Casa Gris ‑y eventuales adversarios en una interna‑ no sólo a sus colegas del PJ, la senadora Marilin Sacnun y los diputados Marcos Cleri, Leandro Busatto y Alejandra Rodenas, sino también al diputado del Frente Renovador, Alejandro Grandinetti. Las "posibilidades" del peronismo de gobernar Santa Fe en dos años "son concretas", pero hay que "construir una propuesta superadora de la actual gestión" y "abierta a todos los santafesinos". "Estoy convencido que se puede tener una provincia más segura y mejor administrada", "sin improvisaciones" y "protagonista en el contexto nacional".

‑ ¿Está construyendo una propuesta en el marco de la unión en el peronismo? ‑le preguntaron.

‑ Se verá este año, 2018 va a ser un año en el que muchos (precandidatos) van a recorrer la provincia, de distintos sectores (del P) y partidos. Siempre que nos acercamos a una elección a gobernador, desde los distintos sectores, aparecen figuras para potenciar sus posibilidades, hacerse conocer y manifestar la intención de participación. Vamos a ser muchos los que recorreremos la provincia de aquí a 2019 y esto es parte de un proceso político enriquecedor para mí. Es bueno que haya dirigentes en contacto con la gente, que acerquen sus propuestas. Eso tiene que mucho que ver las expectativas que generó el justicialismo en las últimas elecciones a gobernador", en 2015. "Así que ahora, las posibilidades" de ganar en 2019 "son concretas y hay que trabajar mucho para eso".

"Santa Fe es una provincia compleja", siguió Perotti. "Los santafesinos merecen que las propuestas que se hagan sean serias, que se formen equipos con anticipación. Deben tener la tranquilidad de que no hay improvisaciones y es lo que quiero aportar".

Le recordaron las elecciones de 2015 que Perotti disputó "palmo a palmo" con el gobernador Miguel Lifschitz y el candidato de Cambiemos, Miguel Torres del Sel. Lifschitz le ganó al Midachi por 1.700 votos, a Perotti por 25.000 y cuarto salió el candidato del Frente Renovador con 70.400 votos. "Lo que pasa ahora es que hay más candidatos del peronismo", completó el colega, que mencionó a la ex vicegobernadora María Eugenia Bielsa.

Perotti coincidió. Y señaló a cuatro de sus colegas del PJ: la senadora Sacnun y los diputados Cleri, Busatto y Rodenas, pero también al diputado Grandinetti, del Frente Renovador. "Todos ellos van a recorrer la provincia y está bien. Estamos en un proceso en el que cada uno quiere posicionarse, eso va a enriquecer el debate y es bueno. Si hay interés en participar (en una primaria) es porque las son expectativas reales y concretas". La mención a Grandinetti no pareció casual: si en 2019 se repite la elección de 2015 con tres tercios, los 70.000 votos del FR serán decisivos.

‑ ¿Y una alianza con el socialismo?

‑ Ya lo dije, no cuenten conmigo. Mis diferencias con el socialismo son marcadas, desde siempre, desde hace mucho tiempo. Hay una situación muy clara. Los santafesinos no se equivocaron al elegir al socialismo como gobierno, se equivocó el socialismo al no dar las respuestas que los santafesinos esperaban. En el tema seguridad, el deterioro es muy grande y yo no construiría un acuerdo con quienes no tengo ningún punto en común frente a un tema central para la población santafesina ‑concluyó Perotti.