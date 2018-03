La Libreta Cívica número 5.565.922 fue otorgada a Nelly Balestrini el 20 de diciembre de 1948. El documento tiene 54 sellos electorales. El primero es del 2 de febrero de 1951 (la segunda vez que las mujeres santafesinas pudieron votar), el último es del 29 de setiembre de 2009.

Nelly nació el 25 de mayo de 1917. Su hermana Chela era dos años mayor. La madre de las hermanas Balestrini, Rosa Elma Baglietto, murió de tifus en 1919 cuando en la ciudad se propagó una epidemia trasmitida por inmigrantes europeos huyendo de la miseria de la guerra. Las hermanas Balestrini fueron criadas por su abuela Angela.

Angela Magdalena Rossi nació en Rosario en 1870. Era hija de una rosarina que se llamaba Rosa y de Antonio Rossi, un italiano dueño de un barco a vapor. Entonces vivían en la esquina de Maipú y Urquiza, en una casa que no tenía ochava. Años después la casa fue demolida y en el mismo terreno se alzó la edificación de lo que hoy es el bar "Pasaporte". Rosa murió cuando Angela tenía casi 8 años, su padre se volvió a casar. No se llevaba bien con su madrastra y apenas dejó de ser una niña, empezó a ser cortejada por Luis Baglietto, un uruguayo nacido en Salto, 15 años mayor, que trabajaba como patrón de barcos de cabotaje. Según las costumbres patriarcales, Baglietto "pidió" la mano al padre de Angela; le fue concedida pero la niña no aceptó hasta que cumplió 13 años. Entonces se casaron, pero según la leyenda familiar, Luis Baglietto la amaba mucho y el matrimonio no se consumó íntimamente hasta que Angela cumplió sus 15. Vivieron en la calle Ayacucho 1250, su hija menor fue la madre de las hermanas Balestrini.

Gentileza Jorge Contrera El documento de identidad de Nelly Balestrini.

Nelly Balestrini se casó con Gregorio Larrosa, quien entonces era director de la "Escuela de Aprendices" del Ministerio de Obras Públicas. Allí fue donde los hijos de los obreros rosarinos por primera vez pudieron ir a la secundaria. Fundada en 1943 para resolver el problema de la falta de mano de obra calificada durante la época de la sustitución de las importaciones, formó a la mayoría de los dirigentes sindicales protagonistas del "Rosariazo".

Nelly y Gregorio tuvieron dos niños, Héctor y Nora. A mediados de 1976, aceptaron cuidar a una nena de tres años, hija de militantes compañeros de sus hijos. Nora Larrosa, secuestrada en el bar de Avenida Alberdi y J.J. Paso, fue asesinada en un combate fraguado en Ibarlucea, en diciembre de ese mismo año.

El 7 de agosto de 1977, el matrimonio Larrosa Balestrini fue secuestrado junto a la niña y su madre en la puerta del bar "La Capital". La militante tomó una pastilla de cianuro. Nelly Balestrini, Gregorio Larrosa y la nena permanecieron detenidos‑desaparecidos durante dos semanas en La Calamita y después fueron trasladados a la Jefatura de Rosario. La hija de militantes fue entregada a sus abuelos.