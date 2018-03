2 Newell's: Ibáñez (5); San Román (4), Bianchi (6), Fontanini (6), Evangelista (5); Torres (6), Rivero (7), Bernardello (7), Fértoli (6); Sarmiento (5); Leal (6). DT: Omar De Felippe.

0 San Martín (San Juan): Ardente (7); Aguilar (4), Escudero (4), Schmidt (4), Vega (4); Carabajal (4), Gelabert (5), Agüero (4), Maná (4); Mosca (4), Spinelli (4). DT: Néstor Gorosito.

Goles: PT: 2m Torres (N) y 29m Leal (N)

Cambios: ST: Desde el inicio Barcelo por Carabajal (SM), 21m Rodríguez por Mana y Pelaitay Gelabert (SM), 36m Figueroa por Torres (N) y 44m Denis Rodríguez por Rivero (N),

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Cancha: Coloso del Parque

Omar De Felippe llegó para recuperar ilusiones en el parque Independencia y sació expectativas con un cómodo triunfo. Newell’s se impuso con goles en el primer tiempo y luego jugó a voluntad ante un rival sin jerarquía y desorientado. Joaquín Torres y Luis Leal marcaron los tantos que devolvieron al rojinegro al triunfo después de cinco partidos. El nuevo técnico fue recibido con una ovación de los hinchas al pisar el césped del estadio y se fue entre aplausos.

San Martín de San Juan no es buen equipo. Tiene limitaciones parecidas a las mostró Temperley en el Coloso semanas atrás. Newell’s se mezcla entre este tipo de equipos. Pero si bien la Lepra no pudo ante el celeste, anoche encontró una victoria tan cómoda como inesperada. Omar De Felippe no mostró celo cuando el balón lo tenía el rival y buscó desequilibrar con velocidad cuando recuperó la redonda.

Con esa receta marcó los goles. A los dos minutos Fértoli cruzó la mitad de la cancha, se metió en el área grande con mirada alta y lanzó un centro vertical y cruzado para el ingreso de Torres, quien con ángulo cerrado cabeceó al segundo palo y marcó el primero.

El público recibió a De Felippe con una ovación y a los dos minutos la Lepra ya ganaba. El equipo pudo así jugar sin los nervios de los últimos partidos y mostró una idea clara de mantener el encuentro en mitad de cancha, lejos de cualquier lugar de peligro. San Martín tocaba pero no tenía forma de llegar a Ibáñez.

El Coloso volvió a explotar en una jugada inesperada. Fértoli recuperó en el mediocampo con infracción no cobrada a Gelabert, escapó Sarmiento y descargó a Leal. El delantero quedó frente al área grande, tiró un amague y definió al primer palo, con poca fuerza, pero en definición repentina que sorprendió Ardente, de floja respuesta.

Con esa diferencia Newell’s se relajó y el público disfrutó de un partido que en el segundo tiempo tuvo a la Lepra más animada en su juego ofensivo. Lo perdió Fértoli, Ardente se lo negó a Leal y luego el uno visitante se quedó con una palomita de Bianchi. Los sanjuaninos solo avanzaban en el campo de juego cuando atacaban por el lateral de San Román. Pero no hubo remates de riesgos para Ibáñez.

Sin jugadores de nivel, San Martín solo apostó a las pelotas detenidas para intentar el descuento. Pero así tampoco logró preocupar a Ibáñez. El público leproso disfrutó del partido con la certeza que el triunfo no se escapaba. Newell’s impuso diferencias ante uno de los equipos que pelea por la permanencia. Un buen comienzo para De Felippe, el técnico que llegó para sacar a la Lepra del fondo.