“El peronismo se ha puesto en marcha.” Leído por la cantante de tangos, Adriana Varela, el documento que dirigentes de espacios diversos del peronismo escucharon en el teatro ND celebró la apertura política en la que se encuentra el debate y la construcción peronista. “Este es un disparador que surge luego de los encuentros que en pos de la unidad se hicieron el 21 de febrero y en la Universidad Metropolitana del Trabajo”, explicó el dirigente del gremio de los canillitas, Omar Plaini, uno de los organizadores del evento en el que se recordó el 45 aniversario de la victoria del Frente Justicialista de Liberación en 1973, que terminó con la proscripción de dieciocho años del peronismo.

“Los peronistas nunca nos imaginamos que la derecha iba a llegar por los votos. Esta es la primera vez que nos ganan en las urnas y nuestro desafío es recuperarnos de la misma manera que lo hicimos siempre: con debate hacia adentro, con discusión franca, con respeto por las diferencias y por encima de todo, con respeto por aquella idea de que por delante de todo está la Patria”, apuntó Varela desde una voz en off, oculta tras bambalinas en el teatro que tenía en la pantalla la imagen de Juan Domingo Perón y el cantante Leonardo Favio en una foto de la época. La idea central del acto era mostrar fragmentos de la película documental de Favio, Perón, Sinfonía del sentimiento.

En el pullman del teatro se agolparon los dirigentes, mientras que en las butacas generales quedaron para el público. El camionero Hugo Moyano y su hijo Pablo, llegaron temprano por separado sin hacer declaraciones. Ambos dirigentes gremiales fueron junto al ex secretario de Deportes Fernando Galmarini quienes motorizaron la idea del homenaje y se acercaron al ex secretario de Medios Enrique “Pepe” Albistur, quien abrió las puertas del teatro. En el pullman se mezclaban entre los asientos Plaini, Moyano, Galmarini, el cantante Ignacio Copani, el ex diputado kirchnerista Carlos Kunkel, el dirigente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro y el ex jefe de Gabinete hoy en las filas del randazzismo, Alberto Fernández.

“Estamos infinitamente mejor que hace un año. Eramos muchos pequeños grupos y hoy somos tres o cuatro grupos más grandes que estamos hablando entre nosotros”, señaló a PáginaI12 el presidente del Partido Justicialista bonaerense e intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. La melodía de Ella ya me olvidó en la voz de Leonardo Favio sonaba mientras los invitados iban llegando poco a poco a la sala. Un avejentado Juan Destéfano, ex presidente de Racing y ladero del sindicalista de la UOM y la derecha peronista Victorio Calabró, estaba sentado, medio perdido en la sala hasta que alguien se dio cuenta y lo invitaron a subir al VIP. “Estamos en un proceso interesante. Donde yo veo que se juntan dos peronistas y me invitan ahí estoy”, apuntó Menéndez imbuído en la búsqueda de la unidad del peronismo bonaerense, que se prepara para realizar el Congreso Ordinario este sábado.

El legislador kirchnerista Mariano Recalde se adscribe al mantra de Menéndez, al igual que la mayoría de los justicialistas. “Somos amplios. Queremos que en el 2019 haya cambios en el rumbo del país. Donde nos invitan vamos”, aseguró a este diario a paso apurado hacia las escaleras que llevaban a la zona de invitados. Detrás, Copani explicó que “ojalá no sea solo la lucha de la coyuntura. Es un gran paso y se está trabajando bien”. El empresario de la carne, Alberto Samid, se paseaba por los pasillos mientras llegó el diputado y espada del peronismo en la ciudad de Buenos Aires, Daniel Filmus. “Más allá del hecho simbólico hace falta construir un peronismo unido. Seguimos sumando esfuerzos para la unidad pero no solo pensando en el 2019, sino también en cómo frenamos las políticas de (el presidente) Mauricio Macri hoy, derogando el mega DNU y deteniendo otras medidas en el Congreso”, y agregó que el peronismo unido debe ir “tras un programa en el 2018 para poder llegar bien al 2019”.

“La actual etapa exige pensar en el post macrismo”, indicó el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, y agregó que el único límite “para la unidad de la oposición es Macri”. Ya adentro y a poco de comenzar la proyección Varela destacó que “la mayoría de nosotros y nosotras somos peronistas, tengamos presente la historia frentista de nuestro movimiento. Y tengamos la certeza de que si seguimos trabajando en el camino de la unidad, hay 2019”.