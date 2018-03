Las comisiones en la Cámara de Diputados terminarán de conformarse en las reuniones que se realizarán hoy en el Congreso. De acuerdo a la acordado ayer, el dirigente de extracción radical del bloque de Unidad Ciudadana, Leopoldo Moreau, será presidente de la comisión de Libertad de Expresión, que hasta diciembre había estado en manos del diputado Remo Carlotto. Por otra parte, el ex ministro de Educación Daniel Filmus será titular de la comisión de Cultura, y la ex ministra de Seguridad y de Defensa Nilda Garré continuará al frente de la comisión de Defensa. Por su parte, el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli jurará como presidente de la comisión de Deportes.