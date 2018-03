Mientras se acumulan las pruebas de la propiedad de la offshore Noctua por parte del ministro de Finanzas, Luis Caputo, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade continúa investigando la trama local. Concretamente, porque Noctua aparece asociada en los documentos que presentó ante la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos (SEC, según su sigla en inglés) a la empresa Axis Sociedad Gerente de Fondos de Inversión. Se trata de la misma que está denunciada por operaciones irregulares en la colocación de fondos de la Anses. Tailhade dio, además, con dos actas en las que Axis y el fondo Axis-Pegasus, de Caputo y Mario Quintana respectivamente, canalizaron fondos del blanqueo impulsado por el Gobierno. La sospecha de Tailhade es que allí habrían blanqueado dinero de Noctua.

La vinculación de Caputo con la offshore Noctua Partners fue descubierta por el equipo de periodistas de La Nación y Perfil que investigaron los Paradise Papers. En su momento, Caputo negó haber omitido declarar esa empresa en sus declaraciones juradas: dijo que no era dueño, no tenía acciones y no debía incluirla, una explicación similar a la que dio el presidente Mauricio Macri cuando le descubrieron dos offshores en el marco de los Panama Papers. Caputo, incluso, sostuvo que si se descubría relación entre esa empresa y los fondos buitre con los que negoció como funcionario se comía su teléfono.

El mismo equipo de periodistas hizo una solicitud a la SEC para obtener documentos de Noctua. Cuando los consiguió, descubrió que Caputo era el controlante de esa offshore a partir de un sistema de cajas chinas que incluía otras dos offshores en guaridas fiscales: Caputo era dueño de parte de la empresa Princess, que controlaba entre el 50 y el 74 por ciento de Affinis Partners II, que a su vez controlaba el 75 por ciento de Noctua.

Caputo, en esa oportunidad, volvió a negar todo. No explicó por qué recurrió a este sistema de muñecas rusas, ni dio más detalles.

No obstante, este fin de semana ambos medios volvieron a publicar documentos de la SEC. En este caso, son papeles de Noctua en los que declara que Caputo fue su “dueño indirecto” hasta noviembre de 2015. “Nuestro principal dueño es Noctua Partners II LP, una sociedad registrada en las islas Caimán, e, indirectamente, Martín Guyot y Luis Caputo. La principal dueña de nuestra afiliada Noctua Assets Management LLC es Noctua Partners I LP, una sociedad de Caimán e, indirectamente, Guyot y Caputo”, indicaron en un catálogo que entregaron a las autoridades de Estados Unidos.

Caputo sigue sosteniendo que no debía incluir esa información en las declaraciones juradas que entregó a la secretaría de Lucha Contra la Corrupción correspondientes a 2014 y 2015, cuando todavía formaba parte de Noctua. No obstante, los documentos recabados en Estados Unidos se acumulan en su contra.

En un formulario presentado ante la SEC, Noctua también menciona como sociedad relacionada a Axis Sociedad Gerente de Fondos de Inversión, una empresa que Caputo fundó en 2012. El ministro niega seguir teniendo relación con Axis, a la que renunció poco antes de asumir su cargo público. El diputado Tailhade lo denunció por este entramado y, particularmente, en base al bono a 100 años. El legislador kirchnerista lo acusó de comprar parte de la deuda que emitió con Noctua. Además, en base al testimonio del encargado del edificio donde funciona Axis, advirtió que Caputo siguió concurriendo al lugar. Habría tenido al menos cuatro reuniones en 2016, según consta en la denuncia penal del diputado.

Axis también está involucrada en otra causa por la colocación de 500 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) la Anses. En lugar de usar los mecanismos habituales para colocar con Lebacs, a través de la banca pública, ese dinero fue colocado por Axis, con el cobro de la correspondiente comisión. El fiscal de la UFISES, Gabriel De Vedia, inició una causa por los presuntos delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de deberes de funcionario público y administración infiel en perjuicio de la administración pública. Caputo no está imputado en esta causa, sino los que tomaron la decisión empezando por el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, y su equipo: Gustavo Angel Marconato, Luis María Blaquier y Pedro Lacoste.

Tailhade dio ahora con actas de Deutsche Bank –del que Caputo también fue ejecutivo– en las que le aceptan a Axis se depositario de sus fondos con el nombre “Axis renta en dólares ley 27.260”, es decir, como parte de la ley de blanqueo que impulsó el macrismo. Axis le planteó al banco que iba a canalizar fondos del blanqueo para letras del tesoro nacional y títulos públicos nacionales. Ese acta es de agosto de 2016. En noviembre de 2016, el presidente del Deutsche Bank, Sebastián Reynal –sucesor en el puesto de Caputo y de Pedro Blanco, que ahora integra el gabinete de Juan José Aranguren– llegó a un nuevo acuerdo con Axis Pegasus, el fondo creado por Quintana, “para proyectos de capital privado”, también en el marco del blanqueo.

En el despacho de Tailhade sospechan que esos fondos, vinculados a Noctua, habrían servido para blanquear dinero de las offshores del ministro de Finanzas. “Caputo dijo que se tragaba el teléfono si se demostraba que mentía. Parece que en el hospital penitenciario de Marcos Paz van a tener trabajo”, ironizó Tailhade en su cuenta de Twitter. “El jefe de Gabinete, Marcos Peña, está orgulloso de compartir el gobierno con los reyes de la evasión y el lavado. Eso explica por qué hace muchos años trabaja con Macri”, concluyó Tailhade.