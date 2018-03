El juzgado federal 11, a cargo del juez Claudio Bonadio, notificó que no habrá pedido de detención para el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, en el marco de la causa por la firma del Memorándum con Irán. Desde el Juzgado se le informó al juez Enrique Velázquez que, respecto de la situación de Oscar Parrilli, “la causa ya fue elevada al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 9 y el aludido no quedó imputado en esos testimonios, por lo que no existe allí medida restrictiva de la libertad respecto del mentado ciudadano”. La respuesta del Juzgado llegó luego de que Parrilli presentara un hábeas corpus preventivo ante la sospecha de que Bonadio pudiera detenerlo.