#Festivalitis Lollapalooza tendrá su quinta edición argentina en el Hipódromo de San Isidro y con servicio especial de medianoche del ferrocarril Mitre, para la vuelta a la CABA. La triple función abrirá puertas a las 11.30 con un extensísimo cartel encabezado por Red Hot Chili Peppers e Imagine Dragons (16/3); The Killers, Lana del Rey y Liam Gallagher (17/3); y Pearl Jam, LCD Soundsystem y David Byrne (18/3). Además, habrá sideshows de Liam (14/3, DirecTV Arena), Metronomy (15/3, Teatro Vorterix), Zara Larsson + Oh Wonder (15/3, Niceto Club), Byrne (19/3, Gran Rex), LCD Soundsystem (20/3), Volbeat (21/3) y Anderson .Paak (26/3), estos tres en el Teatro Vorterix. Eso sí, Tyler the Creator se bajó y lo remplazará la indiepopera noruega Aurora.

#AltaTemporada Si estás para un thriller fashion argentino, probate el debut de Edha, con Juana Viale, Pablo Echarri y Sofía Castiglione (16/3, Netflix). Si te van los hacktivistas, crackeá la primera de la docuserie Cyberwar (16/3, Nat Geo). Si querés adolescentes en un barrio bravo de Los Angeles, agitá con el estreno de On My Block (16/3, Netflix). Si te cabe el bardo discotequero brasileño, salí de juerga en la primera de Rua Augusta (17/3, TNT Series). Y si te van las precuelas comiqueras, superconocé al abuelo de Superman en la nuevita Krypton (21/3, SyFy).

#AduanaParalela Los alemanes Recondite y Tale Of Us y los techno-combos italianos Agents Of Time y Mind Against comandarán la fiesta Afterlife en Mandarine Park (17/3). Además, el dj holandés Olivier Weiter llevará la bandeja en Esvedra (17/3), los triphoperos ingleses Morcheeba harán un interracional en el Teatro Gran Rivadavia (18/3), el oldie but goldie Phil Collins llenará de baladas la cancha de Instituto de Córdoba (19/3) y el Campo de Polo porteño (20/3), los estadounidenses Red Fang derretirán pedales en Uniclub (20/3), el belga Evan Aviner enchufará su electrónica (23/3) y el productor ruso Andrey Pushkarev hará colapsar las consolas (24/3), ambos en Niceto Club.

#JoystickDivision La Final Regional de América de la PES League (la liga oficial de Konami para su saga de fútbol) tendrá 16 jugadores solo player y otros 8 equipos en competencia (17/3, Eventos Costanera). Además, ya está disponible en tiendas de aplicaciones el primer juego con música procedural para iOS: se llama Oir, es argentino y salió bajo el modelo freemium (gratuito pero con mejoras pagas y apartados exclusivos). Y salió para consolas La maldición de los faraones, tercera expansión de Assassin’s Creed Origins, con el regreso al mundo vivo de antiguos mandamases de la arena y las pirámides.

Assassin's Creed Origins, La maldición de los faraones

#CualquieraPuedeGooglear Con los jóvenes Sofía del Tuffo y Pedro Merlo como pareja de protagonistas, este jueves llegará a los cines Luciferina, la nueva de Gonzalo Calzada, y un nuevo paso en la tradición local de cine de género. Click pochoclero. Motores sarpados, ruedas XXL, saltos, caídas y fuego en los escapes habrá en la segunda fecha argentina de la franquicia tuerca Monster Jam (8/12, estadio Ciudad de La Plata). Click fierrero. Palo Pandolfo y La Hermandad compartirá con la Fernández Fierro un toque en el Xirgu (16/3). Doble click. El Mono de Kapanga se subió a cantar con Los Nocheros en la Fiesta del Mate, en Paraná. Click cebado. La Orquestonga dará show gratuito con su licuadora de ritmos latinos al aire libre (16/3, Corrientes y Scalabrini Ortiz), mientras que el ciclo Transformador recibirá, también gratis, a Acorazado Potemkin (18/3, Usina del Arte). Free click. Mientras encara una gira trasnacional por sus primeros diez años, Eruca Sativa estrenará el 23/3 un EP digital grabado en vivo en 2017 en el Luna Park. Click decano. Y el trapero local Duki dará el salto mainstream con show en el Teatro Gran Rex (4/5). Click, juez.

#ArteArteArte La muestra fotográfica Retratos (con)fusiones, de la artista plástica Gisela Faure, incluye mestizajes fotográficos de las caripelas de David Bowie+David Lynch, Robert Smith+Patti Smith, Eva Perón+Evo Morales y otros íconos sampleados (desde el 17/3, martes a domingos en Quinta Trabucco, Florida).

#Ciclodelia Los Reales, The Krugers y Quadrophenia animarán nueva fecha del festi Noiseland en Pomo (16/3). Y el ciclo Promesas de La Trastienda Samsung abrirá con fecha temática folclórica y shows de Los Tordos, Gambeta, Abuelo Algarrobo y los jujeños Pacha Runa (18/3).

#HayTablas Situación de mujeres, castings y tuneos para conseguir laburo para Linda de día, de David Páez (viernes, Espacio Tromvarte). Situación de finales múltiples, música en escena, destino y ontología para Anatomía del destino, de Gabriel Fernández Chapo (domingos, El Ópalo). Y situación de baile y cuadros cambiantes para el reestreno de Travestisong, de Carlos Casella, con la compañía de danza de la UNA (lunes, C.C. 25 de Mayo).

#EstaEsParaVos Láser Experience Soda Stereo será el espectáculo de tributo visual a la banda de Gustavo, Zeta y Charly (24/3, C.C. Konex). Además, los musicubanos Dúo Karma y el dúo cómico Tito y Coloso se presentarán a beneficio de la asociación civil Soles en el Camino, donde viven 25 niños y adolescentes (18/3, Caras y Caretas 2037).