En defensa de los juicios

Esta mañana, a las 9, en Oroño 940, una radio abierta mostrará la bronca y el dolor de las víctimas y querellantes en el juicio conocido como Feced III, que debía comenzar a esa hora, y fue postergado nuevamente para el 5 de abril. "Que la postergación de Feced III sea dada a conocer a dos días de su comienzo y a diez del 24 de marzo significa una provocación y una burla inaceptable", dice un comunicado del Espacio Juicio y Castigo. "No vamos asistir de brazos cruzados a la destrucción del proceso de memoria, verdad y justicia conquistado por el pueblo argentino", agregaron. Para el dirigente de HIJOS Juane Basso, no se puede soslayar que "éstos no son hechos aislados sino que es parte de un proceso político en el que marca la pauta el gobierno nacional y que tiene al poder judicial como cómplice".

El Tribunal Oral Federal que llevará adelante el juicio está integrado por Lilia Carnero, Jorge Gallino y Osvaldo Facciano, y el fiscal es Adolfo Villate. La causa tiene 14 imputados, entre ellos el ex capellán de la policía durante la dictadura, Eugenio Zitelli y ventilará los delitos de lesa humanidad contra 155 víctimas, con 30 homicidios. Se estima que habrá más de 300 testigos. "Va a ser el juicio más grande que hayamos tenido. Son 155 famiilas, hay muchos compañeros sobrevivientes, hay desaparecidos y por lo tanto hay familias, que esperan justicia. Estamos con nuestros abogados explicándole a cada querellante, a quien iba a viajar, a quienes estaban atravesando esta situación de volver a declarar. Es el dolor de los compañeros, de las compañeras, que está a flor de piel, en un contexto en el que somos agredidos por el gobierno en todo", afirmó Basso.

Para la querella, es preocupante que la dilación del juicio oral favorezca los planteos de los imputados, relacionados con su salud. "Va a llegar un momento en que estos tipos no van a poder ser juzgados", lamentó el dirigente de HIJOS.

El Espacio Juicio y Castigo se movilizará para "repudiar esta nueva postergación del juicio, que no es más que otro paso en favor de la impunidad de los asesinos y vendepatria de la dictadura". En la puerta de los Tribunales Federales denunciarán la "avanzada pro impunidad impulsada por el gobierno nacional, que promueve una amnistía encubierta a los genocidas", acompañada "por un Poder Judicial cómplice". "Estaremos reclamando en la calle con el pueblo, como aprendimos en estos más de 40 años de lucha", afirmaron.