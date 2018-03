Como para demostrar que no fue sólo un entusiasmo veraniego, luego de aquel primer encuentro de febrero en la UMET, dirigentes del peronismo provenientes de diferentes líneas volverán a reunirse para discutir la unidad de la oposición el próximo viernes y sábado en La Pedrera, en San Luis, con el gobernador Alberto Rodríguez Saá como anfitrión y el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, como uno de los organizadores. El objetivo que se propusieron fue sumar nombres a este segundo evento y, por ahora, se sabe que participará el camionero Hugo Moyano y los gobernadores de Formosa, Gildo Insfrán, y de San Juan, Sergio Uñac.

En la ronda de convocatorias algunos dirigentes se habían mostrado dudosos en asistir porque imaginaban el encuentro como el virtual lanzamiento de la candidatura presidencial de Alberto Rodríguez Saá. Por eso el gobernador subió la semana pasada a las redes un video en el que aclaraba que en la reunión –denominada “Encuentro Nacional de la Militancia– no se hablaría de candidaturas y que se trataba de una apuesta a la unidad para 2019. “Hay 2019”, es su eslogan. El video, curiosamente, fue respondido por uno de su hermano, el senador Adolfo, en el que aclaraba que el encuentro no era organizado por el PJ de San Luis y que ellos no habían sido invitados, aunque quedaban libres de asistir dirigentes de manera individual.

La situación, explicaban en la provincia, tenía que ver con los diferentes objetivos de ambos. El gobernador apunta a una candidatura nacional mientras que el senador aspira a volver a la gobernación, por lo que desarrollan estrategias diferentes. En el peronismo de San Luis verían el encuentro del fin de semana con un perfil demasiado kirchnerista, un resquemor que se repite en otros peronismos provinciales que evitan tener con el Gobierno nacional una postura de oposición frontal.

“El viernes y el sábado daremos un paso grande en el camino hacia la unidad”, adelantó el diputado del Parlasur y ex canciller Jorge Taiana, uno de los dirigentes del peronismo que habló ayer sobre el encuentro. “Esa unidad tiene que darse en el movimiento obrero, en movimientos sociales, en el Partido Justicialista, entre los dirigentes del interior y de las ciudades”, convocó.

Justamente, en la mesa sindical participará Hugo Moyano, una de las novedades en San Luis, dado que no había estado en la primera reunión en la UMET.