El incitante universo pop de la fotógrafa emergente Laurence Philomene no un simple estallido de color: es un atractiva propuesta visual que cuestiona la identidad y el género, zambulléndose de lleno en lo queer y lo trans, desdibujando barreras con flores, espejos, pelucas, rouge, lentejuelas. “A pesar de la predilección de esta artista franco-canadiense por los colores audaces, el trabajo de sus retratos tiene una sensibilidad distintiva, algo que seguramente proviene de fotografiar a amigos que –como ella– se identifican como no binarios, y permitirles decidir cómo les gustaría ser retratados”, aporta la web Refinery29 sobre el laburo de la mentada damisela, a quien halaga con justificado entusiasmo por “lograr capturar los matices de la expresión de género con extrema intimidad”. Se refiere aNon-Binary Portraits, una de las series más celebradas de Laurence, donde apostó Philomene a “escuchar a mis modelos, entender cómo se ven a sí mismos y cómo interpretan su género”:”Quería colaborar con gente cercana para que mi trabajo fotográfico fuera más honesto sobre quién soy yo realmente, sobre las personas que amo; sin desatender, por supuesto, a los tópicos que me convocan”.

“Mi amigo Billy está obsesionado con Dolly Parton, así que trabajamos a partir de ese look. Hobbs, por ejemplo, sueña con ser patinadora, así que fuimos a una pista de patinaje y cumplió su sueño”, relata la joven de 23, subrayando que “la motivación detrás de muchos de mis trabajos proviene de preguntarme: ¿Qué es lo que quiero ver en el mundo de la fotografía que no estoy viendo en este momento? Para mí, se trata de crear la representación que no encuentro allí afuera”.Oriunda de Montreal, favorita del reputado Ivan Shaw (director de fotografía de la casa editorial de revistas Condé Nast), cuenta la muchacha que gran parte de su obra “está vinculada a temas de masculinidad y feminidad para ponerlo en perspectiva e intentar comprender qué significa esa dualidad”.”Precisamente por no haber llegado a ninguna conclusión aún es que sigo explorando en estas aguas”, confiesa LP.

Más en http://www.laurencephilomene.com/