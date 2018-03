No hubo comienzo de la causa Feced III, que juzgará a 14 genocidas por delitos de lesa humanidad contra 155 víctimas, entre los que hay 30 homicidios. Pero sí hubo radio abierta frente a Tribunales Federales, donde las voces se sumaron para repudiar la tercera postergación y alertar sobre la "complicidad judicial" con la política negacionista del genocidio que lleva adelante el gobierno nacional. "Estamos acá para repudiar la suspensión por tercera vez de este juicio que debería haber comenzado hace un año y que al igual que la causa Klotzman -que también debería haber empezado este mes- se suspendió", dijo a Rosario/12 la abogada de H.I.J.O.S. Nadia Schujman, quien consideró que "desde el punto de vista jurídico no hay mejor impunidad en este momento para los genocidas que las dilaciones, porque todos saben que cuando damos la batalla y el juicio empieza, las pruebas están, los testimonios son demoledores y también en esta causa hay muchísima documentación que avala, por eso las condenas son inevitables".

Por su parte, la querellante Elida Deheza apuntó directamente a la presencia del ex capellán policial Eugenio Zitelli como imputado. "No me sorprende, porque en este juicio en particular hay un poder muy real que es la iglesia católica y el sentido común indica que van a mover todo lo que tengan que mover para proteger a quien es miembro directo de esa estructura", expresó.

Por la radio abierta pasaron el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario, Mario López, el dirigente de H.I.J.O.S. Juane Basso, la secretaria general de Ctera Sonia Alesso, la dirigente nacional de APDH Norma Ríos, la dirigente de Familiares Elida Luna; Claudia Nigro, de Umano de Casilda -organización que denunció a Zitelli cuando era sacerdote en aquella ciudad-, la concejala Norma López, la diputada provincial Alicia Gutiérrez, la dirigente de Coad Laura Ferrer Varela, la directora del Museo de la Memoria Viviana Nardoni, entre otras personas que se concentraron en Oroño 940, donde un gran cartel negro anunciaba: "Acá se juzga a genocidas".

Schujman subrayó que desde H.I.J.O.S. leen las dilaciones de los juicios "en esta coyuntura política, en que el gobierno nacional baja una línea de negación, de impunidad, donde quiere mandar a la casa a los genocidas". Schujman convocó también para el próximo miércoles, a las 9, frente a la Cámara Federal de Entre Ríos al 400, "porque los genocidas y sus cómplices se juegan un partido importante", ya que insistirán con la reapertura de la causa Larrabure, por el secuestro a manos del Ejército Revolucionario del Pueblo y posterior muerte del militar Argentino Larrabure. "Desde el fallo Arancibia Clavel, el primero de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declara la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, quedó claro que a éstos los comete el estado de manera sistemática y planificada, o con su anuencia".