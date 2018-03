Dispuestos a no aceptar más dilaciones, legisladores de la oposición se reunieron con familiares de los tripulantes del ARA San Juan y acordaron avanzar en las tareas de recopilación, sistematización y evaluación de información respecto a la desaparición del submarino y reclamaron a las autoridades parlamentarias de Cambiemos la urgente constitución de la Comisión Bicameral Investigadora creada por ley.

A cuatro meses de la desaparición del ARA San Juan y a 80 días de sancionada la ley de creación de la Comisión Bicameral Investigadora, nada se avanzó en la ubicación del submarino –cuya suerte ahora quedó librada a la búsqueda de emprendedores privados a cambio de una recompensa millonaria que ofrece el Gobierno– y mucho menos en investigar las causas que podrían haber motivado la tragedia. Por eso un grupo de legisladores opositores se reunió con Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 tripulantes del submarino y querellante de la causa judicial, para darle impulso a la investigación legislativa que ahora está frenada por inacción del oficialismo.

Allí, los legisladores se comprometieron a “iniciar tareas de investigación consistentes en la recolección y sistematización de información sobre la desaparición y búsqueda del submarino así como también a realizar entrevistas a los familiares de la tripulación y establecer contactos con especialistas en la materia”. Del encuentro junto a Tagliapietra participaron los diputados Guillermo Carmona y Nilda Garré (FpV-PJ) y Alejandro Grandinetti (Frente Renovador), además las senadoras por Santa Cruz, Ana María Iani (FpV-PJ) y de la rionegrina Magdalena Odarda (Coalición Cívica) a las que se sumaron colaboradores de la mendocina Anabel Fernández Sagasti (FpV), quien había viajado a su provincia.

“A cuatro meses de la desaparición del Ara San Juan resulta escandaloso que el gobierno nacional haya prácticamente cesado en la búsqueda del submarino y siga ocultando información sobre las causas de la desaparición”, sostuvo Carmona tras la reunión y expresó que “del mismo modo es preocupante que las autoridades de la Cámara de Diputados y del Senado no hayan convocado a la comisión bicameral a más de 80 días de la sanción de la ley de creación”. Los legisladores volvieron a reclamar por nota a Gabriela Michetti y Emilio Monzó que designen a los legisladores del oficialismo y convoquen a la conformación que dé comienzo de los trabajos de la Bicameral Investigadora.

“Pasaron ya 120 días de la desaparición del ARA San Juan y de nuestros 44 familiares y en ese marco el Poder Ejecutivo no toma las medidas que debe tomar y sólo se expresa en palabras de buena voluntad pero no toma las medidas que necesitamos”, sostuvo Tagliapietra, que calificó la reunión con los legisladores como “muy constructiva”.

Tagliapietra también se refirió a los escasos avances en el expediente judicial del que es querellante. “En el ámbito judicial hay un estancamiento de la causa y realmente una alarmante situación y no entendemos por qué no se está respetando la idea de no descartar ninguna hipótesis y de alguna forma se está direccionando tal investigación”. “Paralelamente –continuó el padre del tripulante– esperamos medidas de los tres poderes del Estado en virtud de lograr encontrar a nuestros seres queridos y de averiguar la verdad absoluta de todo lo que ocurrió con la desaparición del Ara San Juan”.