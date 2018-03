La diputada Elisa Carrió salió en defensa del actual ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, tras el dictamen que la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, emitió en su contra por el cobro de un bono de 500 mil pesos por parte de la Sociedad Rural. “No estamos frente a un corrupto, no digan eso. Creo que cuando uno viene de muchos años de la actividad privada a veces se equivoca sobre las reglas éticas del Estado, pero hay que darle una oportunidad”, aseguró Carrió ayer durante su visita a la feria Expoagro. “Lo quiero mucho a Etchevehere y creo que se ha equivocado. El lo reconoce. Pero no es un error legal, porque él podía hacerlo; es un error ético. Y me parece que arrepentirse es bueno”, dijo.