A dos meses de los 122 despidos en el hospital Posadas, los trabajadores denunciaron una nueva ola de cesantías, que ya afectó a 30 empleados más y alcanzaría a 130 a fines de marzo con el vencimiento de los próximos contratos. Denunciaron “persecución política, sindical e ideológica” y que el gobierno nacional pretende “privatizar” algunos servicios del hospital. También convocaron una movilización para el próximo martes.

“La semana pasada hubo 30 despidos más. El 31 de marzo se vence el contrato de otros 130 compañeros y sabemos que van a ser los próximos. Intentan privatizar el Posadas”, criticó Mirta Jaime, dirigente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (Cicop) que nuclea a gran parte de los despedidos. Jaime denunció además que los trabajadores del Posadas viven una “persecución sindical, política e ideológica con el hospital militarizado”.

La dirigente remarcó que los despidos castigan a los trabajadores que no quisieron firmar nuevos contratos con condiciones de trabajo todavía más precarias. “Nos aprietan. Nos dicen que si no firmamos un contrato más precarizado quedamos en la calle. Y muchos compañeros lo terminan firmando por miedo. Hace diez años venimos dando una pelea feroz para no firmar contratos precarios. El 80 por ciento de los trabajadores del hospital son precarizados”, detalló Jaime.

Los trabajadores agradecieron el apoyo recibido por la Comisión de Pacientes del Hospital, también presente en la conferencia y convocaron a una nueva movilización para el próximo martes 20. El conflicto en el Posadas comenzó el 15 de enero y gran parte de los afectados fueron enfermeras, algunas con más de 15 años de antigüedad, que se negaron a trabajar jornadas de 12 horas.