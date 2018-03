La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo una encendida defensa de los policías involucrados en el asesinato con un tiro en la nuca de Facundo Ferreira, el niño de 12 años que viajaba en una moto con su amigo y que por ello fue considerado como “sospechoso”. “Disparar o no por la espalda depende de la situación” y “es un detalle”, sostuvo la funcionaria, quien además acusó a la víctima de “disparar contra la policía” cuando los resultados de los peritajes aún no determinaron que eso hubiera ocurrido.

El audio de la entrevista por Radio Nacional:

“En el caso de Tucumán –dijo la ministra- hay una investigación judicial que dice que lamentablemente, y esto es lo preocupante en el país, un chico de 11 años le tiró a la policía. Eso es lo que dice la prueba de parafina que hizo la fiscal.”

Bullrich se refirió al resultado provisorio del dermotest, que dio “positivo en mano derecha” del niño, y que la defensa de la familia pedirá contrastar con un peritaje más amplio. Sin embargo, para la titular de la cartera de Seguridad tener “pólvora en la mano es sinónimo de que tenía un arma, o por lo menos es semiplena prueba”.

Es la primera vez que la ministra se refirió a la muerte de Facundo. Lo hizo durante una entrevista por Radio Nacional, en la que minutos antes había reiterado sus defensas de las actuaciones de Luis Chocobar, el policía que en diciembre pasado disparó y mató por la espalda a un joven que huía tras ser sorprendido in fraganti.

Cuando fue consultada por aquel episodio, la sentencia de Bullrich fue: “Disparar o no por la espalda depende de la situación, de que si la persona que estaba tirando en ese momento corrió y se dio vuelta. Eso es un detalle que no se puede analizar”.

En la misma línea y con el mismo tono defendió a los policías que asesinaron de un tiro en la nuca a Ferreira. “Si ese chico le tira a un policía, el agredido es el policía al que le están tirando y él tiene todo el derecho a defenderse. Él no sabe si (quien le disparó) es un chico de 11 o 12 años”, interpretó.

La participación o no de Ferreira en un tiroteo previo a su asesinato aún no fue determinada. El hecho de que el dermotest diera positivo no indica que haya disparado. En la causa hay secuestradas dos armas, una calibre 19 y otra 22. Sin embargo, en el lugar se hallaron hasta ahora cápsulas de 9 milímetros y de balas de goma, las armas utilizadas por las fuerzas de seguridad.

Bullrich insistió con que “el que decide la acción violenta es el responsable de la violencia, no el que la recibe”, y agregó una interpretación personal sobre lo que es un caso de gatillo fácil: “Es cuando un policía sale, agarra un chico por la calle que no le gusta la cara, le mete un tiro y lo mata. Eso es un gatillo fácil”, dijo.

Precisamente, esto es lo que señalan tanto los familiares como sus representantes legales. La abogada Florencia Vallino indicó a Página/12 que en la madrugada del 8 de marzo pasado “la policía identificó a un grupo de motos que no se detuvo por miedo y desconfianza a la policía, algo que es muy común en Tucumán, y la persecución se inició porque los vieron negros y pobres, que es la asociación que hace la policía para determinar quién es sospechoso”.