Fernando Gaibor, de 26 años, llegó del fútbol ecuatoriano a Independiente. En el club de Avellaneda le dieron nada menos que la 10 que alguna vez usara Ricardo Bochini. Con varios partidos encima, su nivel satisface Ariel Holan y a los hinchas, aunque el propio entrenador del rojo se encargó de hacer saber que el jugador no rinde más por temas extrafutbolísticos. Concretamente, situaciones de discriminación, de las cuales tras la revelación del técnico dio cuenta en detalle el mismo Gaibor.

"Gaibor se está adaptando de a poco. Pero hay muchas cosas que no son públicas que afectan. Hace algunos días la Policía lo paró en la autopista, lo palparon de armas porque pensaron que había robado", contó hoy el entrenador de Independiente.

Así se refirió a un episodio ocurrido el sábado pasado en el peaje de Dock Sud, en la autopista Buenos Aires-La Plata. Gaibor viajaba en un taxi y un patrullero se cruzó y lo obligó a bajar. Lo palparon de armas y le hicieron un interrogatorio. "El taxista que me llevaba era hincha del club y veníamos conversando tranquilos. Cuando llegamos al peaje nos hicieron bajar y nadie sabía que pasaba. Tenía a un policía apuntándome con un arma, me gritó, me abrió la puerta y me hizo ponerme contra el taxi", contó a su vez el ex jugador de Emelec.

Los policías pensaban que el volante era un delincuente. "Yo le decía que era jugador de fútbol y me puse nervioso porque me estaba apuntando y en esos momentos cualquier cosa puede pasar. Me confundieron y no me dejaron hablar. Me preguntaron muchas cosas y el señor del taxi les dijo que yo era jugador de Independiente", siguió Gaibor.

No fue el único episodio que le tocó afrontar. Holan se encargó de divulgar otro caso al hablar con Radio La Red. "En una concesionaria no le dieron el precio de un auto porque lo vieron demasiado 'morocho' como para tener plata para pagarlo. Vivimos una época horrible".

Gaibor contó en TyC Sports que "fui a la concesionaria de la esquina del Hotel Scala”, donde venden autos de la marca Nissan, “pregunté el precio de uno y me dijeron que solamente podía verlo si tenía la plata para comprarlo en el momento".

Según el jugador, "traté de mantener lo sucedido en la interna. Pasé momentos muy feos y el técnico lo manifestó por el tema de la influencia que tiene esto en mi adaptación". Afirmó que no tiene inconvenientes en hablar sobre lo sucedido y que “trato de enfocarme en jugar, que es lo que vine a hacer, pero lamentablemente cosas como estas influyen”.