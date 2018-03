El empresario Cristobal López dio una improvisada conferencia de prensa en la puerta de su casa en Puerto Madero al llegar del penal de Ezeiza, donde dijo que estuvo "secuestrado durante 97 días" por orden del juez Julián Ercolini y exigió: "Pregúntenle quién le pidió que me detengan." "Para estar preso tenés que tener una causa y lo que Ercolini inventó, no existe. Es lo que le acaba de decir la Cámara", resaltó López respecto del fallo de los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que ordenaron liberarlo y reducir el embargo. López insistió en la intencionalidad política de su detención y aseguró que "todo lo que huela a Cristina (Kirchner) hay que meterlo preso, porque el objetivo es ella".

López rechazó la causa abierta en su contra por una millonaria evasión de 8.000 millones de la empresa Oil Combustibles y adelantó que desde el martes dará entrevistas en vivo a cualquier medio que se lo solicite. "No me voy a callar más, voy a salir a decir todo lo que pienso". El empresario sostuvo que no estuvo preso sino "secuestrado" al sostener que el juez Julián Ercolini recibió la orden de dictar su detención preventiva el 20 de diciembre pasado, junto a la de su socio Fabian De Sousa, también liberado hoy por orden de la Sala I.

"Habría que preguntarle a Ercolini quién le dio la orden de detenerme", desafió el empresario a los periodistas, al sostener que para "estar preso tenés que tener una causa y lo que Ercolini inventó, no existe. Es lo que le acaba decir la Cámara. Lean el fallo porque lo hacen pelota (al juez)". López fue detenido un día después de la votación de la polémica reforma laboral bajo el argumento de que había avanzando en la venta del Grupo Indalo —el conglomerado mediático que le compró a Daniel Hadad— cuando estaba inhibido de hacerlo. Pero el empresario resaltó que la operación estaba bajo decisión del propio juez y que nunca dejó de ser el dueño del grupo sino que designó a un nuevo administrador, el financista Ignacio Rosner.

Además de criticar a Ercolini, López apuntó contra el camarista Leopoldo Bruglia —quien hoy votó en disidencia de sus compañeros Fara y Ballesteros— a quien acusó de tener la apelación "dormida durante 42 días" e insistió: "Alguien se lo pidió."

Ante la consulta de si consideraba que su detención estuvo relacionada a su cercanía con la gestión kirchnerista, López aseguró: "Todo lo que huela a Cristina (Kirchner) hay que meterlo preso, porque el objetivo es ella". Pero rechazó que haya existido una presión política para comprar el Grupo Indalo al señalar que los motivos de la compra fueron los mismos que el de los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano, Francisco De Narváez o Caludio Belocopit, en referencia a los dueños o ex dueños de los canales América y A24, cuyos periodistas estaban presentes durante la conferencia improvisada.

"Meterte preso es callarte, es no poder manejar nada", denunció en otro tramo de la entrevista el empresario quien aseguró que a partir del martes acudiría a cualquier programa que lo inviten y respondería todo lo que le pregunten.