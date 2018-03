Rafael Bielsa reunió a toda la oposición en Newell's y las agrupaciones abrieron el debate sobre el futuro de la institución. El primer paso se dará en la asamblea del 28, cuando la dirigencia de Eduardo Bermúdez presente el balance 2016/2017 que aún no tiene aprobación de socios. Los movimientos opositores evalúan el rechazo o la abstención ante la imposibilidad de acceder a los papeles de trabajo que respaldan el análisis contable. Se espera una concurrencia masiva de socios ante la confirmación de la presencia del ex canciller. "Sí, voy a ir a la asamblea", confió Bielsa.

La figura que reunió a todos los sectores en Newell's fue Rafael Bielsa, anfitrión de la reunión que tuvo lugar el último jueves, como anticipara este diario en su edición del pasado miércoles. En una misma mesa estuvieron Ariel Moresco de Movimiento 1974, Daniel Giraudo por ADN Leproso, Luis Faciano por Te Llevo en el Alma y Federico Ripani de Pertenencia Leprosa, entre otros dirigentes opositores.

En la reunión, el primer punto a tocar fue la seguridad. Si bien Bielsa asumió compromisos para realizar las gestiones pertinentes, en este caso hubo unanimidad de los sectores para definir la conducta en el club. "No se va a responder a ningún agravio, no se va a levantar la voz ni a descalificar a nadie para que el oficialismo no tenga ninguna posibilidad de justificar otra agresión a los socios", confió uno de los principales opositores.

En el segundo punto de la reunión que lideró el ex canciller se trató qué hacer cuando se ponga a consideración el balance. Allí aparecieron diferencias que se saldarán en próximas reuniones. Un sector cree necesario rechazar el balance por carecer de documentación respaldatoria, otro propuso abstenerse. Para definir la posición el propio Bielsa se interiorizará en Buenos Aires de las consecuencias legales que puede tener Newell's en Superliga en caso de un balance rechazado por los socios. De constatarse que el reglamento tiene herramientas punitivas para con la institución, la oposición evaluará más seriamente la opción de la abstención.

En cuanto a las responsabilidades de la Comisión Directiva de Newell's, la dirigencia de Bermúdez tenía plazo perentorio hasta el viernes 23 de febrero para presentar en IGPJ el balance con su documentación respaldatoria como así también el informe de la Comisión Fiscalizadora, quien se abstuvo de pronunciarse en el mes de octubre por no tener acceso a los papeles de trabajo. La dirigencia rojinegra se presentó en IGPJ el lunes 26 e incluyó el informe de la Comisión Fiscalizadora. Pero el órgano de control de la entidad no tiene miembros opositores, solo está compuesto por dirigentes oficialistas, aunque esta vez se animaron a avalar el balance de la directiva. Los opositores renunciaron a la Comisión Fiscalizadora oportunamente por las trabas de los dirigentes para tener acceso a la contaduría de la entidad. Con el club ahora intervenido, esa tarea implícitamente se le delegó al juzgado que entiende en el Fideicomiso.

Una oposición organizada anticipa una asistencia masiva de hinchas a la asamblea, más aún con la participación directiva que asumió Rafael Bielsa en el parque Independencia: "El 28 voy a participar de la asamblea del club", prometió el ex canciller.