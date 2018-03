Juan Martín Del Potro jugará la final del Masters 1000 de Indian Wells frente al suizo Roger Federer, el número 1 del mundo. El tandilense arribó a la definición después de imponerse ayer por 6-2 y 6-3 al canadiense Milos Raonic. Sexto favorito en el desierto californiano, Del Potro jugó un partido perfecto y liquidó a Raonic en una hora y cinco minutos de juego para volver a disputar una final ante Federer, que más temprano debió batallar más de dos horas y veinte minutos para superar por 5-7, 6-4 y 6-4 al croata Borna Coric.

* Un día más tranquilo. Después de su difícil victoria del viernes ante el alemán Philipp Kohlschreiber, la Torre tuvo ayer una jornada mucho más tranquila, en la que se unieron su potencia y concentración con los errores del canadiense. Dos quiebres de saque en el arranque del juego posibilitaron una ventaja cómoda para Delpo, que se adelantó 5-1 en menos de veinte minutos para encaminar el set inicial.

Raonic, que no generó ni una ocasión de quiebre en todo el partido, amagó una reacción en el inicio del segundo set, pero un nuevo rompimiento de Del Potro empezó a sentenciar el duelo. Con solidez, el tandilense aprovechó su poderoso servicio para llevarse el triunfo y asegurarse el sexto puesto en el ranking mundial desde mañana, más allá de lo que pase hoy con Federer.

"Me encanta enfrentarme a él. Federer es el favorito, pero trataré de hacer mi mejor tenis. Ya le he ganado en el pasado y sé lo que puedo hacer para repetirlo, pero no es fácil", explicó Delpo en conferencia de prensa. Y agregó: "Será un buen reto para comprobar mi nivel. Creo que todo el mundo esperaba esta final, y trataré de disfrutar del ambiente en la cancha".

Preguntado por las claves para el encuentro de hoy, la Torre dijo: "Que él tenga un mal día y yo uno bueno sería importante. Está jugando muy bien y las condiciones aquí le vienen muy bien también. No es un rival sencillo para mí. Cuando le he ganado ha sido porque he hecho partidazos, pero también he perdido con él haciendo partidazos. Ganará quien mejor esté", concluyó Delpo.

* Exigido a fondo. A diferencia de lo sucedido con Del Potro, Federer sobrevivió ayer a un partido en el que estuvo en varias ocasiones al borde de la derrota para finalmente vencer al croata Borna Coric y avanzar a la final. En dos horas y 21 minutos de batalla, el suizo pudo celebrar la victoria por 5-7, 6-4 y 6-4 para llegar a la definición del primer Masters 1000 del año. De esa forma, el helvético estiró su invicto en 2018, donde acumula 17 victorias, sin ninguna derrota, con los títulos del Abierto de Australia y Rotterdam. Es el mejor arranque de temporada de su carrera, incluso superior al de 2006, cuando terminó el año con una marca de 92-5.