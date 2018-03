El gobierno de Entre Ríos denunció que ya suman 760 los estudiantes que, además de sus maestros, tuvieron que ser evacuados a causa de la fumigación con agrotóxicos en un campo del municipio de San José, y adelantó que presentarán acciones legales contra los responsables. Según aseguró la Secretaría de Producción provincial, “los establecimientos afectados son la escuela primaria NINA N° 54 Carlos Sourigues de San José y las escuelas primaria NINA N° 32 Pronunciamiento y Secundaria N° 6 Esmeralda Bertelli de El Brillante, que suman 760 alumnos”. Los tres establecimientos recibieron los efectos de las dos fumigaciones que en tres días se realizaron en una plantación de nuez pecán en el barrio Perucho Verne, de San José.

El gobierno de Entre Ríos denunció que la secretaría de “Producción realizará las actas correspondientes en cumplimiento con la Ley vigente, mientras se evalúan acciones ante la Justicia. Salud estuvo en contacto permanente con quienes atendieron a docentes y alumnos. Educación realizó la exposición policial y dio a conocer lo sucedido”.

El titular de la secretaría, Alvaro Gabás, señaló que el emprendimiento agrícola Pecanes Pierre S.R.L. “habría violado la ley provincial 6599” respecto de las distancias para aplicar el insecticida. “Corresponden multas, penalidades y actuaciones administrativas”, enfatizó Gabás.

Ubicado a 260 kilómetros de Paraná, casi en el límite con Uruguay, el municipio de San José tiene unos 18 mil habitantes y su actividad económica gira principalmente en torno de la producción avícola, apícola y hortícola.

A causa de las fumigaciones, al menos 27 personas fueron atendidas en distintos centros de salud con síntomas compatibles con intoxicación con agrotóxicos.

La directora departamental de Escuelas del departamento Colón, Mariela Serpa, precisó que este viernes recibió los llamados de las escuelas y concurrió a los establecimientos para “acompañar en el procedimiento que establece el protocolo”.

El Consejo General de Educación determinó que los directivos y docentes están facultados a suspender las actividades, debiendo notificar a la autoridad correspondiente y a la Dirección General de Agricultura como órgano de aplicación de la Ley de Plaguicidas.

El viernes por la mañana, la directora de la escuela primaria 54 “Carlos Souriges”, Silvia Doret, ordenó la evacuación de los 84 niños y el plantel docente luego de que un vehículo fumigara el campo cercano.

Doret detalló que “se había acordado que hasta la mediación con la Justicia en Paraná del 23 de marzo no podían fumigar”, pero el miércoles pasado y nuevamente el viernes por la mañana los 84 estudiantes de la escuela doble jornada “comenzaron a respirar veneno”.

“El olor es muy fuerte e intenso ya que estamos a 200 metros y estamos respirando veneno”, dijo a la prensa local, y remarcó que los niños “empezaron a descomponerse y no nos quedó otra decisión que evacuar la escuela”. En ese sentido, detalló que “a pesar de que cerramos las aulas los chicos comenzaron a manifestar dolor de cabeza, sequedad de garganta y dificultades para respirar”.

Según Doret, el miércoles pasado “nos avisaron cerca de las 9 que comenzaban a fumigar una plantación de nuez pecán a la vera del arroyo Perucho Verne. Esta mañana volvieron a hacerlo y nos enteramos por una vecina y por el olor que llegaba”. “Como directora ya no puedo hacer más, esto angustia y llena de desánimo porque no sabemos a dónde recurrir y pensé que se iban a respetar los términos acordados, pero no se tiene en cuenta la seguridad de los chicos”, agregó.