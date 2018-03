Los textuales del análisis de la computadora de Nisman que adelantó Página/12

Los detalles de la pericia informática

Los detalles del trabajo sobre la computadora y el celular del fiscal son demoledores. No sólo no murió de madrugada, como dijo Gendarmería, sino que no había virus, ni accesos remotos, ni archivos borrados, ni troyanos.