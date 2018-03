En su último partido antes de la gira europea con la Selección, Lautaro Martínez marcó un tanto en la goleada que Racing le propinó ayer por la mañana a Patronato, en Avellaneda. El 5-0 fue completado por Alejandro Donatti (anotó un doblete), Leonardo Sigali y Lisandro López. Con este resultado, la Academia volvió al triunfo tras el empate con Chacarita y trepó al quinto puesto de la Superliga –último lugar que clasifica a la Libertadores–. Para los entrerrianos, fue el cuatro partido consecutivo sin victorias y vuelven a mirar los promedios con preocupación.

La jornada amaneció lluviosa en Avellaneda y, aunque frenó minutos antes del encuentro, los alrededores del estadio se lo hicieron saber a los hinchas, quienes tuvieron que sumergirse por varias calles inundadas para presenciar lo que sería una exhibición académica como hacía tiempo no se veía. Desde 1977 que Racing no se imponía por 5-0 como local (aquella fue frente a Sarmiento de Resistencia, por el Torneo Nacional).

Con el regreso de Diego González, Eduardo Coudet pudo probar por primera vez a su once ideal desde el inicio. Y vaya rendimiento el que se llevó. La apertura del marcador se dio a los 25 minutos. Pero no fue de la manera más pensada (mediante la dupla de ataque Centurión-Martínez), sino que llegó a través de pelota parada. Primero, Sigali mandó a guardar un centro de Centurión y, tres minutos después, su compañero de zaga, Donatti, hizo lo propio con un tiro libre de Neri Cardozo. El ex Boca, que llegó a su cuarta asistencia en el torneo (en tan solo siete partidos), se llevó una terrible ovación cuando se fue reemplazado en el complemento.

Es que el trío mediocampista compuesto por Nery Domínguez, Cardozo y González manejó a antojo el desarrollo del duelo frente a los paranaenses. Y allí se destacó, sobremanera, el ex Independiente. Domínguez ofició de volante y de tercer central: se metió constantemente entre Sigali y Donatti y manejó con claridad cada salida desde el fondo –lo que le permitió a los defensores tener siempre una opción de pase a pocos metros–.

Con el 2-0, Racing continuó atacando y, a los 44, un gran pelotazo de Cardozo encontró a Centurión lanzado en velocidad, quien asistió a López para que el capitán no se quede afuera de la moda goleadora de sus compañeros. Fue el primer tanto de jugada en el año para Licha, quien ya había marcado de penal (frente a Huracán, en la fecha 14).

Patronato, mientras tanto, no podía más que ser testigo de la exhibición de su rival y esperar algún milagro por parte de su solitaria dupla de ataque, que tantos réditos le trajo en el torneo. Pero la única vez que se encontraron los uruguayos Sebastián Ribas –el goleador de la Superliga– y Adrián Balboa fue tras una habilitación del primero para el segundo, quien definió muy mal tras quedar solo frente al arquero.

En la segunda parte, Donatti puso el cuarto (y su segundo) tras una increíble distracción en el fondo de la visita. Pero recién sobre el final llegó el mayor festejo del público local. Martínez –que había jugado un gran partido pero perdía su duelo personal con Sebastián Bértoli– encaró a su defensor, le ganó a pura potencia y definió de zurda ante la salida del arquero para meter su décimo gol del torneo y despertar el “Para Lautaro, la Selección”, un grito que se sintió tan fuerte en Avellaneda como horas antes lo había hecho la lluvia. O aún más.