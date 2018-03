Macri, sobre su apoyo al policía Chocobar

"Espero haber influido en los jueces para que nos cuiden"

El presidente Macri en una entrevista televisiva que se emitió ayer a la noche volvió a defender al policía Luis Chocobar, acusado de matar por la espalda y procesado por exceso en legítima defensa. "Yo no puedo cuidarlos (a los argentinos) si no cuidamos a aquellos que nos cuidan; si no admiramos a aquel que arriesga la vida por nosotros", afirmó.