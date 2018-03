Martina Navratilova, ex número uno del tenis, denunció ayer que la BBC le pagó un sueldo muy inferior al de John McEnroe por comentar el último torneo de Wimbledon. La ex jugadora afirmó, en declaraciones al programa Panorama, de la misma cadena, que mientras a McEnroe, otro ex número uno del ranking, le habían pagado 150.000 libras, ella ganaba 15.000 por su trabajo como comentarista. La BBC negó la acusación y argumentó que la diferencia se debía a que el estadounidense apareció todo el torneo como comentarista y la ex jugadora solo diez veces.