El Banco Central enfrentará hoy el vencimiento de 526 mil millones de pesos en Lebac. En la city creen que la autoridad monetaria podría subir la tasa de interés para intentar convencer al mercado de quedarse en letras y no seguir presionando el dólar. En las últimas semanas hubo una fuerte dolarización de carteras y si no se renueva una parte importante del vencimiento podría potenciar la incertidumbre cambiaria. En la licitación de Lebac de febrero, el Central había fijado la tasa de interés de las letras de corto plazo en 26,75 por ciento. En los últimos días esta tasa se ubicó en el mercado secundario en 26,30 por ciento. Los analistas del mercado creen que no bajará respecto a febrero e incluso se podría anotar una suba. El martes pasado Sturzenegger mantuvo la tasa de interés de referencia de los pases en 27,25 por ciento. El dato que más se escucha en la city es que en la última licitación de Lebac la autoridad monetaria no logró renovar cerca de 95 mil millones de pesos y que, en la situación de aceleración de precios de este trimestre, no puede volver a darse ese lujo. El presidente del Central fue claro en los últimos días cuando se le preguntó qué hacer para frenar la inflación. Aseguró que la respuesta es subir más las tasas de interés y controlar los salarios. Pero en el equipo económico ya no creen que la tasa tenga efectos relevantes en el proceso inflacionario.