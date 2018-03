Ringo Starr fue condecorado ayer con la Orden de Caballero del Imperio Británico, una distinción que había recibido en 1965 como miembro de The Beatles. Ahora le llega a nivel individual, de manos del príncipe Guillermo. La breve ceremonia en el Palacio de Buckingham culminó con el baterista con los dedos en V. Paul McCartney tuvo su orden en los 90. Cuando se la dieron a The Beatles en 1965, muchos ex militares condecorados por su labor en la Segunda Guerra Mundial devolvieron su medalla en señal de repudio. También John Lennon la devolvió en 1969, en protesta por la postura inglesa ante la Guerra de Vietnam y el conflicto en Biafra.