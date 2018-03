La fuga neta de capitales por atesoramiento sumó 1343 millones de dólares en febrero. Así lo registró el balance cambiario del Banco Central. El informe de la autoridad monetaria detalló que hubo 800.000 clientes que el mes pasado adquirieron billetes en moneda extranjera. El organismo a cargo de Federico Sturzenegger precisó que la mayoría de las compras se hicieron por individuos minoristas. “Se observa que el 42 por ciento del monto total de billetes comprado en enero se explicó por importes de hasta 10 mil dólares”, indicó. El 97 por ciento de los clientes operó en este segmento minorista, con compras promedio de 1203 dólares. El 3 por ciento restante de clientes realizó adquisiciones en promedio por 50.379 dólares cada uno.

La cantidad de dólares que salieron de la economía por atesoramiento del sector privado no se compensaron con el ingreso de las inversiones extranjeras. El balance cambiario del Central anotó que llegaron en febrero unos 355 millones de dólares por inversiones de no residentes. De este total, unos 253 millones fueron por inversión de portafolio y unos 102 millones por inversiones extranjeras directas. Esto muestra dos problemas estructurales de la economía. El primero es que los dólares productivos que llegan al país, pese a las medidas a favor del mercado de los últimos 2 años como la eliminación del “cepo”, son iguales respecto de los que llegaban en años anteriores. El segundo es que la entrada de divisas especulativa más que duplica la de divisas productivas.

“En el caso de inversiones de cartera de no residentes, es importante aclarar que, si bien a priori no es posible identificar el destino que tendrían dichos fondos, sí es posible diferenciar entre aquellos que se mantienen inicialmente en moneda extranjera y aquellos que, tras ingresar al país, fueron convertidos inmediatamente a pesos”, planteó el Central. “En febrero, de las inversiones de portafolio de no residentes, sólo un 5 por ciento se conservaron en moneda extranjera”, agregó. El resto fue a especular con el negocio de la bicicleta financiera, aprovechando la tasa de interés por arriba del 26 por ciento, y a la compra de acciones de la bolsa porteña.

En el sector turismo, según la autoridad monetaria se anotó un déficit neto de 1030 millones de dólares. Se trata de uno de los desequilibrios más importantes para un mes de los últimos años. Estos montos anualizados adelantan un rojo en el sector de 12 mil millones de dólares para este año.