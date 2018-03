El Juzgado en lo Comercial 5 resolvió intervenir la petrolera Oil Combustibles, principal empresa del grupo Indalo, propiedad del empresario Cristóbal López, recientemente liberado por la Justicia luego de un fallo de la Cámara Federal que cambió la carátula de la causa para enojo del presidente Mauricio Macri. El juzgado desplazó por supuestas “irregularidades” en su gestión a los nuevos administradores de Indalo, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, y en su lugar designó como interventores plenos a Francisco Cárrega, Liuba Lencova y Carlos Bianchi, quienes ya se venían desempeñando como coadministradores.

La decisión fue tomada por el juez subrogante Javier Cosentino, quien dijo haber detectado “irregularidades en torno a algunas contrataciones, que en principio se tratarían tales contrataciones de actos ajenos a la administración ordinaria, en aparente relación de dependencia, que no se compadecen con la situación de la empresa y que no la benefician”. En la resolución, Cosentino también aclaró que se “verificaron la existencia de una serie de contratos por servicios profesionales externos prestados en beneficio de terceros -ex directores y otras sociedades del grupo- cuyos honorarios fueron afrontados por OCSA (Oil Combustibles Sociedad Anónima), además de que en algunos casos no fue posible determinar si efectivamente fue prestado el servicio”.

No obstante, Cosentino admitió que “no se desconoce el esfuerzo realizado por los señores Rosner y Dellatorre con la finalidad de allegar distintas propuestas para enmendar la crítica coyuntura, pero ninguna en concreto se ha efectivizado y la situación de caos generalizado se ha tornado evidente”. “Es entonces que la gravedad de los hechos y las circunstancias del caso llevan al Tribunal a adoptar la extrema medida de separación de la administración prevista en la ley de concursos, con la finalidad de preservar a la empresa concursada con todo lo que ello implica”, finalizó la resolución.

Rosner y Dellatorre son los dueños del fondo de inversión OP Investment quien viene intentando desde hace meses hacerse cargo del Grupo Indalo –que comprende un total de 170 empresas incluyendo el canal C5N y Radio 10– pero la Justicia no se lo permite debido a que los bienes se encuentran inhibidos.

A Cristóbal López se lo acusa de no haber tributado 8 mil millones de pesos por un acuerdo irregular con la AFIP y utilizar ese dinero para comprar empresas. El empresario –lo mismo que su socio Fabián De Sousa– estuvo detenido tres meses y fue liberado la semana pasada, cuando recibió el beneficio de la excarcelación y se cambió la carátula de la causa en su contra, que pasó de defraudación contra la administración pública a evasión para enojo de todo el oficialismo, empezando por el presidente Macri. Ayer, el camarista Eduardo Farah salió a defender la decisión mientras que otros políticos de Cambiemos salieron a hacerle el coro a las quejas presidenciales y a argumentar contra el fallo.