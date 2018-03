Las mujeres que acudieron a la primera reunión de gabinete femenino llegaron al CCK y sólo necesitaron un ascensor para subir todas juntas. “Poner en juego los valores de ‘lo femenino’ es súper importante. Queremos que las mujeres se empoderen con lo que son sus valores más importantes, los valores de ‘lo femenino’ y a partir de ahí la complementación con el hombre”, dijo la vicepresidenta Gabriela Michetti, enredada en el discurso feminista al que macrismo viene intentando subirse a las apuradas. El presidente Mauricio Macri estuvo en el cierre del encuentro.

“Esto fue un gabinete ampliado hasta el rango que son coordinadoras, del gobierno nacional y provincial, con secretaría o con una subsecretaría, y hasta directoras de programas, también vinieron del gobierno de la Ciudad”, describió. El objetivo según Michetti fue “conversar sobre los temas que tienen que ver con esta explosión de la necesidad de empoderamiento de las mujeres en la sociedad, sobre todo en lugares donde hay toma de decisiones que afectan al resto, a comunidades enteras o en todo el país”. A partir de ahí, surge, según la vicepresidenta, “la necesidad de poner en juego los valores de lo femenino es súper importante, porque a veces tenemos que ser conscientes de que por como están dadas las cosas y por lo difícil en algunos ámbitos llegar a tener influencia o capacidad de movilización de la sociedad, no es fácil para la mujer”. Ante una consulta de la prensa, Michetti fundamentó su concepto de igualdad de género: “Estamos diciendo que queremos que las mujeres se empoderen con lo que son sus valores más importantes, que son los valores de lo femenino, y a partir de ahí la complementación con el hombre y con el trabajo del hombre es maravillosa porque entonces tenemos ya toda la humanidad un poco más completa”.

Michetti también argumentó que la cantidad no es sinónimo de un Gobierno comprometido con la equidad de género ya que “no solo por tener más mujeres te garantiza tener políticas de género efectivas y contemporáneas”. Las mujeres son muy escasas en el elenco oficial. La vicepresidenta contó que Macri llegó a la función pública con muy poca experiencia laboral con mujeres y fue “tomando conciencia día a día”. El mismo lo reconoció. Macri apareció para el cierre –del que participaron la gobernadora María Eugenia Vidal y las ministras Carolina Stanley y Patricia Bullrich– y les dijo: “Ustedes saben que yo no era así, ustedes me enseñaron a trabajar con mujeres”.