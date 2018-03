El juez federal Luis Rodríguez procesó al ex titular de la UIA, Juan Carlos Lascurain, sin prisión preventiva, y lo embargó por 60 millones de pesos por el delito de peculado, en la causa en la que investiga el pago de un anticipo por una ruta en Río Turbio que nunca se construyó. Además, Rodríguez procesó con prisión preventiva al intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, y al diputado Horacio Mazú, también por el delito de peculado. El procesamiento con preventiva recayó además sobre otro de los detenidos en la causa, Miguel Angel Larregina, ex coordinador del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT). El juez concluyó “indispensable avanzar” en la investigación para “determinar lo actuado en el ex Ministerio de Planificación Federal” en lo referido a la contratación de Fainser, la empresa de Lascurain, para la construcción de la ruta en el YCRT. En la causa se investigan tres órdenes de pago autorizadas pese a que la obra no se terminó. Lascurain sostiene que su empresa cobró el anticipo de obra previsto en el pliego y que luego fue la gestión de Cambiemos la que no quiso hacer la ruta. Lo mismo argumenta el intendente Pérez Osuna, quien sostiene que se comunicó con las autoridades que el macrismo colocó al frente de la mina para ponerse de acuerdo en el camino que iban a seguir pero que tampoco recibió respuestas hasta que finalmente quedó detenido.