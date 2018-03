Un símbolo de la dictadura

Desde Santa Fe

El gobierno de la provincia convertirá esta semana a la comisaría 4ª, el emblema del terrorismo de estado en Santa Fe, en Espacio de la Memoria. El anuncio lo hará el sábado 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia a 42 años del golpe de 1976, según adelantó ayer el subsecretario de Derechos Humanos, Publio Molinas, a referentes del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, que integran Madres de Plaza de Mayo, Hijos, Familiares de Desaparecidos y otros organismos. "Es uno de los lugares más simbólicos, donde se torturó a decenas de militantes políticos y gremiales y desapareció la compañera Alicia López", recordó el investigador Hugo Kofman ante una consulta de Rosario/12.

La decisión es parte de una política de estado que terminará por cumplir con la ley 13.528, que le dio marco legal al Archivo Provincial de la Memoria -creado por decreto por el ex gobernador Jorge Obeid‑ y ordenó dos espacios de memoria: uno en Rosario, en El Pozo (donde operaba el ex Servicio de Inteligencia de la Policía). Y el otro, por iniciativa del Foro contra la Impunidad, en la comisaría 4ª de Santa Fe, que era un centro clandestino de detención más feroz que La Perla, en Córdoba, según el testimonio de sobrevivientes que pasaron por ambos. La ley fue impulsada por el ex gobernador Antonio Bonfatti en diciembre de 2015, la Legislatura la sancionó por unanimidad en marzo de 2016 -precisamente en la Semana de la Memoria‑ y Miguel Lifschitz la promulgó a mediados de abril de ese año.

Desde entonces, el Foro y legisladores que votaron la norma, entre ellos la diputada Alicia Gutiérrez, le pidieron a Lifschitz que reglamente y cumpla con ley 13.528, sobre todo porque en El Pozo ya funciona el Archivo Audiovisual, pero en Santa Fe la seccional 4ª aún dependía del Ministerio de Seguridad.

Ayer, el subsecretario Molinas les confirmó a los referentes del Foro que el sábado se anunciará que la comisaría 4ª será convertida en Espacio de Memoria, como lo dispone la ley. El objetivo es que también sea la sede de la secretaría de Derechos Humanos y del Archivo Provincial de la Memoria. Aunque seguirán funcionando otros organismos oficiales, entre ellos un Centro Territorial de Denuncias y la Policía Comunitaria.

Kofman coincidió que el Espacio de Memoria abarcará los lugares más tenebrosos de la 4ª, dónde se torturaban y hacinaban los presos y las presas políticas. La última inspección judicial a la comisaría fue en 2010, en el juicio que condenó a uno de sus jefes, el represor Mario Facino, a 23 años de prisión por el secuestro y la desaparición de Alicia López, en 1976.

Sin embargo, Kofmann se mostró crítico por el momento en que se hará el anuncio, en medio de una ofensiva mediática contra el proyecto. Las críticas por el traslado de la 4ª arrancaron hace dos semanas con el gremio policial Apropol, siguieron en algunos medios de Santa Fe encuadrados con el gobierno de Mauricio Macri y ayer se tradujo en un pedido de informes de la concejal de Cambiemos, Luciana Ceresola. "Es una campaña que busca genera un clima para entorpecer el proyecto", tiró Kofman. "Somos defensores de la ley, pero críticos del momento", insistió.

"Creemos que anunciar el traslado de la 4ª" en el aniversario del golpe de estado, "es legítimo desde el punto de vista político. Es una buena señal si tenemos en cuenta lo que ocurre en estos tiempos de Macri, pero hubiéramos querido una planificación mejor sobre lo que significa el Día de la Memoria y no mezclar este proyecto con el tema de la seguridad. Convertir a la comisaría 4ª en Espacio de la Memoria es lo que venimos reclamando desde hace años", concluyó Kofman.