El emblemático grupo británico de post punk Gang of Four se presentará por primera vez en Argentina el 14 de mayo en Niceto Club (Niceto Vega 5510), como parte de las celebraciones por los 20 años de la sala ubicada en el barrio de Palermo. El cuarteto desembarcará tras publicar su primer material discográfico en tres años, el EP Complicit, que estará disponible el próximo 13 de abril, y del que ya se puede escuchar su primer single “Lucky”. Gang of Four hoy se encuentra formado por el guitarrista y fundador Andy Gill, el bajista Thomas McNeice, el cantante John Sterry y el baterista Tobias Humble.