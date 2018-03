El jefe del interbloque de senadores del peronismo, Miguel Angel Pichetto, dijo que aguardará que el Poder Ejecutivo envíe el pliego de Inés Weinberg de Roca a la Cámara alta para definir su apoyo o no a la postulante a la Procuración General anunciada por el presidente Mauricio Macri. “Vamos a avanzar en los plazos reglamentarios y a abrir la etapa de impugnaciones para estudiarlas”, afirmó el senador luego de enterarse de la propuesta.

Pichetto argumentó que no podía adelantar su “opinión personal” sobre la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia porteño porque no la conocía. No obstante, advirtió que el rango constitucional que exige los votos afirmativos de los dos tercios de los presentes en la Cámara alta para la elección de un Procurador es un requerimiento alto. “Con lo cual, el candidato o la candidata debe mostrar solidez muy alta para ocupar el cargo”, insistió. El Ejecutivo debe publicar en el Boletín Oficial y en por lo menos dos diarios de circulación nacional durante tres días el nombre y los antecedentes de la candidata, quien deberá presentar una declaración jurada de sus bienes.