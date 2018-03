Separación de la Iglesia y el Estado: Mariana Carbajal @Marian_Carbajal

Yo no quiero pagarle el sueldo a los obispos. ¿Y vos? Muchos de los que cobran con nuestros aportes impositivos protegieron pedófilos #EstadoLaico

Piden revolución, pero no la dejan hacer: Marcelo Zlotogwiazda @zlotomarcelo

El mundo sería mucho mejor si la gente se preocupara, se sensibilizara y se movilizara por la desigualdad entre ricos y pobres de la misma manera que lo hacen por la desigualdad entre hombres y mujeres.

La revolución no es de los machistas: Enrique Stola @Stolae

Los machistas, por más “progres” que sean, no soportan que muchos de sus congéneres sean visualizados en sus conductas miserables y con esa actitud mantienen su lealtad a la dominación masculina. Si la revolución no es feminista, no es mi revolución.

La revolución no es femenina, es feminista: TN - Todo Noticias @todonoticias

Primera reunión de gabinete de mujeres. Michetti: “Poner en juego los valores de ‘lo femenino’ es super importante. Queremos que las mujeres se empoderen con lo que son sus valores más importantes, los valores de ‘lo femenino’ y a partir de ahí la complementación con el hombre”.

Las buenas víctimas no existen: Victoria De Masi @videmasi

En el imaginario popular, la víctima de violencia machista debe aparecer “arrasada”, marginada, mutilada, emocionalmente inestable. Si no responde al estereotipo, “miente”, es “falsa” o tiene algún tipo de interés.

Y no, no. Estar fuerte es entereza, fuerza colectiva, feminismo.

Las buenas feministas tampoco: Agustina @ladyprecarizada

En la mesa de Mirtha Legrand dicen que son todas feministas pero “sin llegar al extremismo y a la exageración”. Tienen razón, por suerte no vivimos en un país donde se violan, se torturan y se descuartizan mujeres y nos podemos tomar las cosas con cautela.