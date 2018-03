Cecilia Pando duró lo que un suspiro como docente en el colegio católico “Francesco Faa Di Bruno”. Apenas se supo que estaba al frente de alumnos de séptimo grado hubo un fuerte repudio y fue apartada del cargo. “No voy a adoctrinar chicos, doy historia de manera objetiva”, salió a defenderse pero a poco de hablar mostró la hilacha: negó que en la dictadura haya habido un plan sistemático de robo de bebés, relativizó las atrocidades cometidas durante en el marco del terrorismo de Estado y pidió contar “la historia completa”.

La apologista de los genocidas contó que en el colegio que la había contratado “hay incertidumbre, dije que no renunciaba y estamos viendo si me echan, aun no recibí carta documento”. También aseguró que fue apartada por temor a un escrache al establecimiento.

Pando habló por Radio con Vos y aseguró que no se proponía “adoctrinar chicos”. “Doy historia de manera objetiva, de acuerdo a los contenidos del ministerio de Educación”, intentó argumentar pero rápidamente quedó al descubierto.

Contra lo que fue probado por la Justicia, Pando afirmó que el robo de bebés durante la dictadura no fue un plan sistemático”. “Hay 127 chicos que recuperaron su identidad, hay diez padres presos, ¿dónde están los otros?”, planteó como argumento. También consideró que “lo que pasó fue terrible, como lo de las hijas de Viola y Lambruschini” y cuestionó los juicios a los represores. “El delito de lesa humanidad no existía antes, lo aplican para atrás”, se quejó y dijo también que “Cuba financió al terrorismo, así que eso fue terrorismo de Estado”.